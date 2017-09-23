李顯龍會習近平 雖挺「一中」 未提反台獨

​（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）新加坡總理李顯龍，20日在北京會見中國國家主席習近平，會後中國官媒發佈新聞稱，李顯龍與習近平會面時曾表示「反台獨」。但在新加坡官方發佈的新聞資料中，僅提及李顯龍向習近平重申，新加坡會遵循自己的「一中」政策，並未提到「反台獨」。

中國新華社報導習李會時指出，李顯龍表示新加坡「堅持一個中國政策，反對台灣獨立。」但蘋果網站報導，​​新加坡發給媒體的新聞稿當中稱，「新加坡始終遵循我國的一個中國政策，支持兩岸關係和平發展」。新加坡媒體的報導也未提及「反台獨」。

中央社報導則指，根據新加坡總理公署，在北京發給隨行媒體的新聞資訊內容，李顯龍論及兩岸課題時重申，「新加坡始終遵循我國的『一個中國』政策」，支持兩岸關係和平發展。而新加坡媒體21日的報導，也看不到反對台獨的字眼。

過去中國官媒多次在報導中、外領袖會談時，刻意在文稿中強調「一中」、「反台獨」等字眼。

蘋果網站還報導，李顯龍此次率領代表團訪問中國，會見了4位中共政治局常委，包括國家主席習近平、國務院總理李克強、全國人大常委會委員長張德江、及中共中央紀律檢查委員會書記王岐山。李顯龍同時表示，中、星兩國關係非常穩固。

去年11月，9輛新加坡陸軍裝甲車，由台灣轉運香港途中，遭香港海關查扣，外界普遍認為中國方面是因為台、星軍方合作密切，刻意刁難新加坡，雙方關係一度緊張，9輛裝甲車到今年1月才歸還新加坡。