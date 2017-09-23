空軍雷虎小組花蓮衝場 逾萬民眾驚歎不已

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）空軍花蓮基地今（23）日舉辦「106年全民國防知性之旅- 營區開放活動」，上午8點不到，已經有大批民眾湧入，想要一睹空軍壯盛的軍容。



中央社報導，在三軍樂儀隊、特戰部隊精湛戰技操演後，雷虎小組7架AT-3教練機，以一連串精彩的空中分列式表演，炒熱氣氛。這7架AT-3教練機從花蓮空軍基地升空，在天空噴出藍白紅3色彩煙，在藍天白雲襯托下，相當壯觀，現場逾萬民眾歡呼連連，拿起手機和相機拍個不停。

接著F16、幻象2000戰機、IDF經國號相繼升空，衝場、倒飛等展現戰機性能及高超飛行技術的精彩演出，更是讓現場民眾讚嘆不已。

花蓮空軍基地靜態展出。中央社

今年是八一四空戰80週年，空軍各型戰機推出的紀念彩繪機，也正式亮相。中央社引述空軍401聯隊政戰主任郭志華說，靜態展出除了有台中清泉崗427聯隊IDF經國號、新竹499聯隊幻象及嘉義455、花蓮401聯隊F-16彩繪戰機外，台南443聯隊IDF經國號彩繪戰機，也首次到花蓮展示。



另一方面，以「鯊魚機」著稱的S-2T反潛機，由於將在年底正式除役，此次營區開放也將是S-2T在東部地區最後一次公開亮相，吸引不少民​​​眾拍照留念。

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民眾和「鯊魚機」合影留念。中央社