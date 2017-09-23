推文「用月事紀念烈士」 2017土耳其小姐丟后冠

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）21日剛剛拿下2017年土耳其小姐冠軍頭銜的愛蒂爾艾森（Itir Esen），幾個小時後就被迫繳回后冠。理由是她先前在社群網站推特上的一篇PO文，將生理期與去年政變的浴血烈士相提並論。​主辦單位認為「無法接受」，因此決定取消她的冠軍資格。

英國BBC報導，事後愛蒂爾艾森在Instagram發文澄清，她不過才18歲，在推文時完全沒有政治動機。她除了為此道歉，也很遺憾自己遭到誤解。

該篇推文發表於7月15日，​適逢去年流產政變​屆滿一周年。愛蒂爾在推文中寫道，「今早『大姨媽』來了，正好可以紀念7月15日的烈士日。我的經血，象徵烈士們的熱血」。

去年流產政變時，大約有250人​因為對抗發動政變的軍方而喪命。土耳其總統艾爾多安 (Recep Tayyip Erdogan)，尊稱這些犧牲者為烈士。

主辦單位表示，他們在本週四(21日)晚間頒獎典禮結束後，才知道有這篇推文。經過開會討論後，證實確有此事，因此在隔天(22日)發布聲明說，基於土耳其的形象問題，他們不得不取消愛蒂爾的冠軍頭銜。

第二名的Asli Sumen將遞補冠軍，代表土耳其前往中國，參加11月的世界小姐比賽。

愛蒂爾並非第一個因為政治問題惹上麻煩的土耳其小姐。去年的土耳其小姐冠軍Merve Buyuksarac，也因為在社群網站上PO出一篇對艾爾多安總統不敬的諷刺詩，而被判14個月緩刑。

自從去年7月的流產政變之後，艾爾多安總統以國家安全為由，大肆掃蕩異己。迄今有超過15萬公務員遭解職，另有5萬人遭逮捕。