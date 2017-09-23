三級古蹟「孫立人將軍官邸」今辦新住民包水餃大賽

「台灣新住民關懷協會」於今（23）假孫立人將軍官邸—陸軍聯誼廳（台北市中正區南昌路一段136號）主辦「台灣新住民關懷協會十週年會員大會暨第一屆『狠餃色』水餃創意大賽」。協辦單位中華數位媒體教育培訓協會、孫立人將軍官邸，贊助單位雅鴿文創團隊、大曜有限公司皆鼎力相挺，共同宏揚新住民特色文化。

主辦單位表示，特別感謝孫立人將軍官邸提供獎金和場地。孫立人將軍官邸既是歷史悠久的台北市定三級古蹟，也是充滿現代創意的文化場域。是一座「文創古蹟」，和洋並列的建築風格，融合中、西、日三種文化氛圍，就如同本次的「狠餃色」水餃創意大賽一樣，強調多元並重，文化共榮。

比賽為時三十分鐘，參賽者紛紛大顯身手，將家鄉飲食特色融入餃子當中。來自中國東北的參賽者包製出皮Q餡多的大水餃，用料實在；來自南方的參賽者則展現出江浙一帶的細緻精工，包製出少見的魚型餃子，搭配高難度果雕；更有參賽者現場趕製麵皮，混入波菜、胡蘿蔔等健康食材，包出五彩繽紛的餃子。比賽過程中主辦單位還細心安排古箏、歌唱等藝文表演。整場活動熱絡圓滿，眾人齊品嚐不同口味的水餃，彰顯了新住民的巧手心靈及對台灣的服務與貢獻，也增進一般大眾對新住民生活之瞭解，引起熱烈迴響。

本次活動意義深遠，期望透過產學合作提昇新住民在台競爭力，並且建立「新住民狠餃色合作社」共同創立新住民第一品牌。前移民署長謝立功，親臨現場支持新住民朋友。「台灣新住民關懷協會」理事長韓岳紅於致詞時表示，新住民遠嫁來台，必定帶著濃濃的母國文化融入台灣社會，為台灣多元文化提供了更多的元素！

創會理事長陳敏生也表示，台灣新住民關懷協會致力於幫助新住民，攜手共創「新住民一個故鄉，一個特色品牌；一個家庭，一個手工坊」共同期盼明年更多元的美食文化比賽！懇請各界持續支持公益活動，助新住民一圓台灣夢！齊心共好，讓台灣更好！