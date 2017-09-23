睽違20年湄洲媽祖巡台 GPS衛星定位

湄洲媽祖今天自台北港登岸，出關後，先於台北港洗塵，隨後，前往新北市板橋慈惠宮，由新北市長朱立倫與鴻海董事長郭台銘共同接駕安座，展開在台灣遶境巡安之旅。

慈惠宮24日將於板橋第二體育場，依湄洲媽祖祖廟古禮，由天兵天將及宮女儀隊帶領主祭人員入場，向湄洲媽祖、在場200餘家宮廟媽祖及道教神尊上香獻禮。

湄洲媽祖將在25日至30日於北北基各地巡安，媽祖神轎上更加設GPS衛星定位，讓民眾即時掌握媽祖行腳車隊動向。

10月1日上午9時開始，有200家參贊宮廟、百尊神像駐駕慈惠宮前，開放民眾鑽轎腳。

新北市府民政局今天發布新聞表示，繼1997年北港朝天宮迎湄洲媽祖後，睽違20年，郭台銘親自到福建莆田湄洲島媽祖祖廟，請回媽祖金身蒞台巡安。

此次湄洲媽祖將來台灣新北、台北、基隆三地，遶境祈福。媽祖金身，包括護駕的千里眼、順風耳神像，連同駕前儀仗隊隨行開道，全台200多家寺廟及媽祖神尊，將匯聚在新北市共迎媽祖，是宗教界的歷史盛會。

民政局表示，湄洲媽祖駐駕期間，坐落在板橋第二體育場內，暫厝的行宮將啟動夜間感光功能，日落後自動點燈，華麗燈光，吸引民眾駐足觀賞。

板橋慈惠宮人員說，湄洲媽祖行宮斥資新台幣300萬元，耗時14天打造行宮，高度8公尺、寬12公尺，比照魯班尺吉數，利用玻璃纖維立體雕塑技術，採閩南式建築風格設計。

慈惠宮主委江清秀表示，行宮除美觀，還得考量承重能力，行宮屋簷及建物頂端，仿交趾陶的神尊塑像，周邊都有自動感光裝置，點燈後的行宮更立體。

慈惠宮人員說，湄洲媽祖在鴻海集團董事長郭台銘的邀請下，巡安北北基。為讓媽祖駐駕期間，也有個舒適的家，廟方大手筆設置保全及管家，照料起居。

廟方說，今年也是板橋慈惠宮開基媽祖來台164週年，最特別的地方，在於頭部後方的「媽祖髻」，相傳是林默娘所發明的一種髮髻樣式，是慈惠宮開基媽祖獨有的造型。

這次湄洲媽祖新北系列活動，將從23日一直持續到10月2日，湄洲媽祖隨後將巡迴台中、嘉義及雲林，預計10月9日，由台中港回駕湄洲。