〈時評〉關於能源轉型對賴院長的建言

9月14日首次行政院院會賴清德院長對外宣示，產業及能源轉型這兩項他要親自督導。看了這個消息我們相當振奮，因為我相信只有在院長親自督導之下，包括供電穩定、能源轉型的問題才可能順利解決。在這裡我要引用幾篇以前文章中的論點向賴院長建言。另外，還要提出一個以前未曾提出的論點，這就是：為了藻礁的環保問題，放棄大潭火力發電廠目前規劃的工業港，改用其他的方式供給天然氣。或者響應中研院李遠哲前院長「快速深度減碳」的呼籲，改用其他替代方案。例如說將核二廠轉變成地熱電廠的方式，取代目前規劃大潭火力發電廠的擴建案。

我們之所以提出放棄大潭火力發電廠擴建案的建議，最主要的理由是，這一次815大潭火力發電廠因中油天然氣供應斷氣2分鐘而引發全島大停電，已經證明了一件事情。大潭火力電廠目前的發電容量已經過大，突然發生整廠停止供電時，會引發全國性的大停電。因此「大潭火力電廠是不是適合擴建？」是一個值得提出來檢討的問題。當然這個問題是有其他的解決方式。例如說供氣的氣閥不能六部機組，甚至擴建後的十部機組都通過同一個總氣閥，應該要分散多用幾個供氣閥來處理。例如說每個供氣閥只負責兩個燃氣發電機組，就可以減少因為機組容量過大而產生大停電的發生機率。

另外更重要的是天然氣供氣源所在地的問題。為了供氣給大潭火力發電廠，中油即將在觀塘建造第三天然氣接收站，目前正因為專用工業港的問題而使得桃園藻礁問題被突顯出來。第三接收站有替代的方案嗎？其實桃園在地聯盟早就提出將工業港及第三接收站儲存槽移到台北港，再從台北港用海管供氣給大潭火力發電廠。這不失為一個替代供給天然氣的方式，很可惜到9月19日為止，中油公司、經濟部、行政院都沒有接受這樣的一個供氣站替代方案。

9月10日，中研院李遠哲前院長接受民進黨前主席林義雄律師邀請，到慈林文教基金會演講「2050年的台灣與世界」，演講的內容主要包括：「以往台灣的經濟發展是以1. 石化燃料來自全世界低價無限量的取得。2. 燃燒後的污染物（包括二氧化碳）任意排放到空中及海洋中。若是不能將這個情況改變，並快速進行深度減碳，使得本世紀下半葉達到零排放的話，地球維生系統會崩潰，阻礙經濟進步最大的因素是全球暖化」因此他提出台灣應立即進行深度減碳，建立由下而上的電力供應系統及課徵碳稅，李院長並呼籲保護大潭藻礁非常重要。

目前保護桃園藻礁的運動，也因為發現第一級保育類「柴山多杯孔珊瑚」學術論文在國際期刊上面發表，已經逐漸的國際化。因此，在生態保護暨國際環保圑體的壓力之下，環評委員是否會通過觀塘環差案的審查，我個人是持保留意見的。至少這個議題會一直延宕下去，再拖個一兩年也有可能，甚至最後也有可能全案被否決。

那麼台灣整個國家供電政策的推動，可以綁在一個不確定的因素上嗎？當然是不應該如此。尤其是海上風機的環評問題，能源局與環保署互槓，環保署拒再收案的情形。也就是說在海上風機以及大潭電廠擴建案都有環評問題亟待解決，而且沒有那麼容易解決。

因此，我認為目前政府最該做的是儘速提出「核二廠改建成地熱電廠」這樣的一個環評案，若轉型成功，台灣2023年時就可以有2GW的地熱電廠。這方面我們蘭陽地熱公司可以提供台電公司我們在宜蘭「利澤深層地熱電廠開發案」環評經驗，且也可以提供CEEG單井取熱技術方面的支援。相信以中油目前挖井設備及挖井團隊能力，在核二廠地下20公里就有1200℃的岩漿庫，這樣一個絕佳的地點挖地熱深井，要開挖出能夠替代大潭火力發電廠增建案的深層地熱電廠的熱能，並不是太困難的事。而且所需要的費用，甚至可能比大潭火力發電廠增建案還低。這方面我們希望賴院長能夠撥出時間，召集台電及中油相關人員、還有目前負責能源的兩位政委，辦一次半天的研討會 ，讓全國產學界提出意見，以供政府做最後的決策。

在8月21日時評「沈部長油電可以這麼辦」的文章中，我具體建議中油董事長可由台科大化工系退休教授劉進興、或台大化工系退休教授施信民來擔任，劉教授擔任過中油8年的董事。台電董事長可以由反核老將王塗發教授接任，他是民進黨前立委、也曾擔任台電常務董事，或是由沙崙科學城籌備主任黃得瑞教授接任，或者說我毛遂自薦。在此我稍作更正，在毛遂自薦的部分、改成推薦張景森政務委員來擔任或兼任。因為張政委是這一次電業法修法的主要協商者，對於台電應該是非常熟悉的。在過去這幾個月內、我們看到民進黨中央有意要蘇貞昌或游錫堃等院長級人物出任，也傳出林錫耀副院長要接台電董事長。我想與其以這些院長級的政治人物來接台電董事長，倒不如由此次推動電業法修法的張景森政委來接更為適當。

我們很高興在9月20日自由時報報導，看到中油代理董事長楊偉甫次長在19日時發表了與我們類似的看法，也就是說中油考慮將第三天然氣接收站設在台北港。楊董事長目前是強調台北港、桃園觀塘兩案併行雙雙管齊下。我們認為這是一個非常明智的決定。在此我們也要呼籲台電董事長朱文成教授，除了大潭火力發電廠之外，也應該考慮核二廠變成地熱電廠的選項，並且開始提出環評。因為環評無論如何都需要時間，審查過程裡面會出現怎樣的疑問，比較難預測，需要多久也沒有辦法確切掌握。但是如果不開始，就不可能達成。

因此我們在此鄭重呼籲台電董事長、經濟部長、以及頼院長，考慮台灣的能源轉型時，正視「將核二廠轉變成立了電廠」這樣一個提議。並且開始做規劃， 若能如此，我想這會對台灣在2025時要達成20%的綠能， 這樣的一個政策方向，會多了很多倍的保障的。