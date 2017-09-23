墨西哥強震 5台僑遺體全部尋獲

墨西哥強震5台僑受困瓦礫堆中，台灣駐墨西哥代表廖世傑今天表示，最後失聯的黃姓台僑遺體尋獲，5位深埋在瓦礫堆中的台僑確定都不幸罹難。

墨西哥當地時間19日發生規模7.1強震，首都墨西哥城城東舊城區一棟大範圍建築物應聲倒塌，陳姓台商的辦公室也在其中。

陳姓台商的金姓姨妹、她的女兒黃姓台僑、賴姓與王姓台籍員工，以及從事電腦銷售，自巴拉圭轉來墨西哥發展的林姓台商，來不及逃離而深埋於廢墟。

事發後第3天，駐墨西哥代表處繼續輪派駐處同仁在事故現場待命回報最新進展，並同步在各大醫院的太平間，尋找失聯台僑的下落，不放棄任何希望與可能。

不過廖世傑上午告訴中央社記者，經過當地搜救人員連日來的搶救，事故現場至今接近清除完畢，仍沒有黃姓台僑的下落家屬難免心急，於是當地時間上午10時許，會同李姓中醫師與駐處同仁，再前往法醫中心確認。

他說，李姓中醫師隨即辨認一具亞裔遺體其實就是黃姓台僑，原來林姓台商被尋獲的那天晚上也就是地震發生後的第2天，這具遺體也同時被發現，因面目難以辨認而當下錯過。

廖世傑表示，5位失聯台僑的下落都已確定，遺憾都不幸罹難，已向所有罹難者家屬轉達總統蔡英文、行政院長賴清德、外交部長李大維的誠摯哀悼與慰問之意。

他說，預計罹難者在台親友將陸續抵達墨西哥處理善後事宜，代表處也將予以全力協助。