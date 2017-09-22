響應世界犀牛日 「喔熊組長」現身守護犀牛！

（台灣英文新聞／施家恩新竹報導）今天9月22日是世界犀牛日，帥氣的交通部觀光局吉祥物「喔熊組長」攜手北市府的可愛「熊讚」，上午一同在新竹六福村現身支持守護犀牛，希望喚起全球對犀牛保育工作的重視。

世界犀牛日進入第八個年頭，包括台北市立動物園、新竹市立動物園、新北市消防局、台灣猛禽研究會等11個單位共同發起「守護犀望，紅鼻子挺犀牛」活動。

莊福文教基金會從1979年六福村主題遊樂園開幕迄今，積極投入白犀牛復育工作，園區現存19隻白犀牛，繁殖復育成果傲視亞洲。六福村連兩年都派員前往南非了解犀牛原棲地的保育現況，去（2016）年更招募保育志工赴南非，體驗犀牛孤兒院裡的動物照護工作。

園區當日也號召3千民眾穿白上衣、貼紅鼻子，排成巨大犀牛圖騰，希望喚起民眾重視犀牛獵殺和滅絕的迫切危機。莊福文教基金會董事長莊秀石表示，這次活動不只是宣導反盜獵，更要深植民眾保育觀念，進而關懷本土物種，例如穿山甲、石虎、台灣黑熊等，也為台灣在地保育工作盡一份心力。

六福村也特別推出有著犀牛外型的「蘇丹犀望巴士」，車子前端的犀牛角安裝了感應器和攝影機，行駛時如遇犀牛碰撞，車內大螢幕將以主觀視角呈現犀牛衝撞的瞬間，螢幕旁的顯示器也會立即顯示犀牛衝撞的力道，搭乘民眾彷彿親臨非洲大遷徙，不僅可以近距離觀察犀牛還能同時進行生態體驗和環境教育。

蘇丹擁有目前非洲僅存的雄性北方白犀牛。平均壽命35歲的北方白犀牛，目前全球只剩下一公三母共四隻，高齡43歲的蘇丹已無法肩負繁衍後代的重任，一旦牠過世，等於宣告北方白犀牛將絕種，六福旅遊集團希望每位搭乘犀牛車的乘客，都能從「蘇丹」的故事了解犀牛保育的重要。