財經專家：hTC 挫敗啟示錄！政府應積極扶植台灣品牌

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）宏達電周四(9/21)上午10時，於證交所舉行記者會，宣布出售打造Google Pixel手機的團隊，交易金額11億美元，約台幣330億。此次交易，預計2018年完成。

這項消息，對台灣手機業乃至台灣經濟，可說是一項空前挫敗，堪稱又一次的「921大地震」。三立新聞21日的「新台灣加油」節目中，就探討了這項議題。

財經專家蔡明彰指出，宏達電巔峰時期，全球市佔率曾經達到10%，甚至超越蘋果手機。如今最有價值的研發人才，卻被賣給Google。當HTC的人才，成為Google對抗蘋果iPhone 的重要武器時，不但反映出宏達電的品牌經營有問題，也凸顯政府的產業政策出了問題。

蔡明彰說，網路科技時代，好一個產業，可能壞掉三個產業，這是無可避免的排擠效應。例如曾經是台灣之光的Acer，現在全球排名節節落後。

另一個台灣之光捷安特，則受到單車共享經濟的衝擊。再如國發基金投入10億的Gogoro電動機車，他認為應該進一步發展充電設備。

蔡明彰認為蔡政府在喊出數位經濟、綠能政策的目標之餘，應該主動解決問題，幫助對台灣整體經濟有貢獻的本土企業與台灣品牌。

他也提到，如果政府重視食安政策，就該鼓勵像義美這樣很少發生問題的台灣企業。更何況義美在台灣去年4月公布的「2016 Brand Asia 亞洲影響力品牌調查」，12個國家中的120個品牌中，是唯一一家入選前十大亞洲影響力品牌的台灣品牌，也是另類「台灣之光」。

總而言之，政府必須積極作為，拉抬本土企業，台灣經濟才可能有起色。