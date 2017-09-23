東京拉麵大賽「秘密武器」 預計11月來台期間限定

（台灣英文新聞／郭紫寧、蔡佳穎報導）由義美食品與日本知名拉麵品牌「麵家いろは」合作的拉麵店，上(8)月在台北開幕。會長栗原清特別從日本來台，昨(22)日更親自在松江路54號的店內，下廚製作兩款拉麵供記者試吃；包括店內主打的「富山黑醬油拉麵」，以及準備在11月參加東京拉麵大賽的「秘密武器」。

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栗原清會長接受訪問時，對於自家拉麵的品質和食材健康十分有信心。(圖片來源：台灣英文新聞)

富山黑醬油拉麵是「麵家いろは」的招牌之一，五度獲得日本最大拉麵祭典「東京拉麵秀」冠軍。在台灣，「麵家いろは」就地取材，使用義美的全豆純釀造醬油為基底，加入台灣的魚介、豚骨等其它自然食材調配。

經典的醬油魚介湯頭，帶有清幽的魚香，加上台灣本地的筍干、豬肉叉燒、 半熟蛋等食材，搭配不含添加物的安心拉麵，吃起來軟Q有嚼勁，相當令人驚艷。

至於另一款味噌​拉麵，就是栗原清會長打算進軍11月「東京拉麵秀」的祕密武器。這款拉麵的食材包括台灣的木耳、洋蔥、豬肉叉燒、雞肉叉燒，以及半熟蛋。最特別的是湯頭採用來自日本越中富山創業245年的米麴味噌，保留傳統味噌鮮甜美妙、卻又不過於濃稠的口感，完全顛覆了一般人對味噌的想像。

栗原清會長運用從日本帶來的食材親自下廚，本款為預計11月參賽的味噌拉麵。(圖片來源：取自東京拉麵秀官網)

不過這只是今年參賽拉麵的「原型」而已。栗原清會長說，在參加11月東京大賽之前，口味還會不斷調整，今年更信心滿滿、以奪冠為目標！雖然目前味噌拉麵在台灣店尚未上市，不過會長也透露，屆時將可能在台灣店與日本，同步推出期間限定的味噌拉麵菜單，讓台灣消費者不須跑到東京，就能品嘗到東京拉麵秀的參賽拉麵！

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