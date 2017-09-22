中華電信愛最「十」在！買iPhone 8最划算

中華電信今(22)日於全台近550家門市及數位門市，開賣最新iPhone 8系列新機，搭配「大4G購機方案」，iPhone 8 (64GB)或iPhone 8 Plus (64GB)購機價0元起！此外，老客戶或行動VIP客戶再享加碼優惠，購機價最高現折5,000元，還有業界首創的「就i輕鬆等」優惠，依客戶年資及等待領機時間，加送帳單回饋金！此外，凡申辦iPhone指定購機方案，再送《FOX+》服務首年免月租及「奇機重現Plus」月租優惠。為感謝客戶的熱情支持，中華電信今日假台北信義威秀服務中心舉辦開賣會，不僅貼心於排隊期間準備十大應援好禮，現場還可抽Apple Wach Series 3，中華電信寵i客戶最「十」在，熱血陪客戶迎新機。

中華電信優惠最「十」在 超值購機方案及一系列加碼優惠 回饋客戶最有感

中華電信行動通信分公司涂元光總經理表示：「今年是中華電信與蘋果攜手邁向開賣iPhone的十周年，我們致力提供客戶最佳的使用體驗，打造更優質的行動網路環境。中華電信此次除針對iPhone推出超值購機方案，亦加碼贈送影音與保固服務月租優惠，針對一路陪我們走過來的老客戶，除了購機折價，更以業界首創的帳單回饋金，貼心補貼客戶的等候時間，中華電信將持續積極爭取最大供貨量，讓最多客戶於第一時間搶先體驗iPhone新機的嶄新魅力。」

買iPhone送FOX+及奇機重現Plus月租優惠老客戶再享購機折價及帳單回饋金

凡申辦「大4G購機方案」，月付1,399元起，iPhone 8(64GB)與iPhone 8 Plus(64GB)購機價各為10,900元與14,300元；月付2,699元起，64GB的iPhone 8或iPhone 8 Plus 購機價均為0元！老客戶或行動VIP客戶另享加碼優惠，購機價最高現折5,000元；針對年資5年(含)以上的老客戶，除享購機免預繳優惠外，中華電信另推出獨家「就i輕鬆等」優惠，搭配指定iPhone購機方案，依客戶年資及等待領機時間，加碼贈送帳單回饋金，貼心補貼客戶的等候期間！此外，申辦「大4G方案」，月付1,399元(含)以上資費之客戶，獨家再送《FOX+》服務首年免月租優惠。

而iPhone專屬「奇機重現Plus」服務，不僅提供四大保障服務，讓果粉購機最安心，即日起凡搭配指定購機資費方案申辦「奇機重現Plus」，皆享第一個月免月租費優惠，且加入服務第13個月(含第13個月)起，免付購機解約金，即可於下一代iPhone新機上市時，繳回舊機提前續約新機，手機最高折抵9,000元！另外，「舊機換新機」方案針對新申租、攜碼或符合續約購機條件之中華電信客戶，攜iPhone5(含)以上指定機型，至指定門市估價回收，並搭配申辦4G購機優惠方案，以iPhone 7 Plus 256GB為例，舊機換新機最高可享現折17,500元優惠！