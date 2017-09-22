義美攜手五度東京拉麵冠軍   主打健康在地美味

（台灣英文新聞／蔡佳穎、郭紫寧報導）由義美食品與日本知名拉麵品牌「麵家いろは」合作的拉麵店上(8)月在台北開幕，會長栗原清今特別從日本來台監工、堅守品質，更預告11月可能推出在「東京拉麵秀」參賽的期間限定拉麵，邀請民眾大飽口福。

栗原清會長親自來台監工、確保品質與技術都保持一定水準。(圖片來源：台灣英文新聞)

創立於1992年的「麵家いろは」，總店位於日本北陸富山縣，是會長栗原清辛勤堅守著拉麵店的成果，曾五度獲得日本最大拉麵祭典「東京拉麵秀」冠軍，成為富山縣最具代表的拉麵店。

去(2016)年「麵家いろは」與義美食品結盟，在台灣竹北開第一家店，上月在台北開第二家店，推出五款拉麵，選用天然食材，不使用味精及人工色素，並堅持在台灣就地取材、採用日本技術，保留拉麵的口感與美味，讓消費者吃得安心與在地。

「麵家いろは」最受矚目的產品莫過於誕生於東京拉麵秀的冠軍拉麵「富山黑醬油拉麵」，使用義美的全豆純釀造醬油為基底，湯頭使用特製濃厚魚醬，搭配台灣在地魚介、豚骨等熬煮逾五小時，讓深醇的黑醬油吃起來卻能清淡典雅，經典代表了「麵家いろは」的傳奇拉麵。

「富山黑醬油拉麵」深醇的黑醬油吃起來卻能清淡典雅，經典代表了「麵家いろは」的傳奇拉麵。(圖片來源：台灣英文新聞)

深受台灣顧客喜愛的「白金雞湯拉麵」則使用雞骨、豚骨與大量新鮮蔬菜熬煮濃厚高湯，濃而不膩；至於「激辛雞湯拉麵」主打數種辛香料混合的激辛日式辣肉醬，充滿後勁，深受重口味饕客喜愛。

而配合台灣人講究健康清淡的飲食，栗原清會長特別研發台灣限定的「淡麗塩鹽味拉麵」與「台灣豆乳拉麵」，共同特色是健康與清淡取向。後者更是會長與義美共同研發的口味，湯頭選用義美的無糖豆奶與雞高湯做基底，豆香撲鼻、濃醇不膩。

未來，栗原清會長計畫在台灣不定時推出新菜單或期間限定版拉麵，讓顧客每次來店都能享用不同美食，更期待能與義美食品工廠合作，推出包裝式的拉麵包，讓更多民眾在家也能享用「麵家いろは」的傳奇拉麵。

而「麵家いろは」預計於10月底、11月初參加日本最大拉麵祭典「2017東京拉麵秀」，將以新研發的「味噌拉麵」做為參賽項目、奪得優勝，屆時計畫於台灣兩家分店同步推出為期一個月的期間限定味噌拉麵，讓台灣消費者不須跑到東京，就能品嘗到東京拉麵秀的參賽拉麵！

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即日起至9月30日止，於竹北和台北店推出「Happy Hour」促銷優惠，週一至週五14時30分至17時來店消費，享有全面85折優惠。

「麵家いろは」台北店外觀。(圖片來源：台灣英文新聞)

「麵家いろは」台北店：台北市中山區松江路54號，電話(02)2568-1467