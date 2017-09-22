教室連結網絡社群成果發表會暨頒獎典禮

新北市政府教育局於今（22）日在江翠國小舉辦「教室連結網路社群」(Connecting Classrooms Online Community)成果發表會暨頒獎典禮，教育局副局長蔣偉民到場頒獎並感謝老師積極投入推動國際教育，並由三芝國中分享偏鄉推動教室連結網絡社群計畫成功經驗；中平國中莊貴珍老師及竹圍高中葉書蘋老師進行教案分享，藉由視訊交流、明信片、國際筆友專案等方式，幫助孩子與國際接軌。

今年首度辦理國際教育融入課程方案暨典範學校評選，由江翠國小、江翠國中及竹圍高中獲選為典範學校。江翠國小透過Postcrossing讓學生認識世界各地的朋友，也培養解決問題的能力和探索求知的興趣；江翠國中由原本社團的網路視訊文化學習，擴大到班級加入CCOC專案課程，進而到跨年級共同參與外賓接待；竹圍高中透過卡片交換、文化盒子、筆友及視訊多元交流，引領師生更多的創意與發想。

國際教育融入課程方案分為國小組、國中組及高中職組共獲選11件優選方案。國小組中信國小黃小紋老師、周資娟老師「揮別鄂圖曼之殤‧和平彩蝶展翅飛翔」，以「愛」為核心，經由閱讀，拓展學生關懷世界的視野，從關懷國際，到聚焦中東，宏觀視野，擁抱世界。國中組正德國中廖井瑜老師「人權自由與國家安全～從法國回教服飾禁令、美國移民禁令看起」，針對和平與衝突、正義與人權議題設計，讓學生瞭解身在臺灣的我們，應要體認這不是單一國家事件，而是複合性的全球議題。高中職組三民高中林承龍老師「Their Stories」以英文閱讀為始，且以英文口語表達作為呈現，帶領學生探討世界不同角落及臺灣人權故事，了解人權議題發生背景與處境，讓學生能反思及激發全球責任感。

教育局副局長蔣偉民指出，教室連結網絡社群CCOC計畫，今年共76所學校參與，輔導團隊運用網路資訊科技，帶領區域內聯盟學校進行國際教育夥伴的合作與深耕課程教學，透過iEARN平台進行節日賀卡交換、Developing Map、Flat Stanley、明信片、國際筆友等專案，與國際夥伴學校進行交流，九月是新北敬師月，感謝老師的付出，把世界帶進教室，引領學生更多的創意與發想，讓學習變的更加有趣多元，拓展學生國際視野，增進學生與國際接軌的能力。