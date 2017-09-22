外交部還原信函作業流程 強調受文者均以全名稱之

(台灣英文新聞 / 政治組報導) 外交部稍早針對媒體報導外交部於7日致函國民黨中央黨部時，信封收件人「中國國民黨」之「中國」二字遭以修正帶塗銷，致國民黨質疑為「去中國化影響」，外交部再次說明該部歷來發文予國內各政黨或相關機構，公函之受文者均以全名稱之。

外交部還原該案實情並表示，承辦同仁擬稿時繕打受文者為一般通稱之「國民黨中央黨部」，誤漏列「中國」二字。另，承辦單位備妥文稿併蓋有「中國國民黨/104台北市中山區八德路二段232號」章戳之信封送交秘書處總收發辦理封發作業時，基層同仁發現該信封登載文號末3碼與正確文號（第10621539660號）不符，該同仁隨即電話承辦人確認後加以修正。總發文同仁另發現公文登載受文者為「國民黨中央黨部」，而信封則由原承辦單位加蓋顯示為「中國國民黨」之地址章戳，於是秘書處總收發同仁主動手書「中央黨部」，並用修正帶將「中國」兩字塗去，以符合公文及信封應登載一致的作業規定。

外交部說，經查外交部總發文每月處理實體公文發文量（以文號計）約1,800~2,000件，每個月實際用印後寄發的公文件數平均約3,000~4,000件（同一文號常有數個受文者，須分別繕製用印寄發），因此每一位總收發同仁每日須經手核對、封發及退稿之公文約150~200件。本案單純是基層同仁無心造成疏忽的單一事件，絕沒有外界指涉所謂「去中國化」的動機或想法。

最後，外交部文書處理作業係遵照行政院頒訂的「文書處理手冊」及「外交部文書處理作業要點」辦理，本案發生後，外交部已重新審視內部管控規範，並加強要求各單位同仁務必依照相關規定辦理公文收發作業。