30分鐘無字幕毛利語 迪士尼特製《海洋奇緣》平息爭議

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 由迪士尼製播的第56部動畫電影《海洋奇緣》(Moana) 在全球造成轟動，不僅被翻譯成45種語言，也帶來亮麗的票房，但該動畫影片並沒有受到部分太平洋島嶼的好評，因為動畫中的毛利文化遭到簡化並和其他族群文化混雜了。

法媒《費加洛報》(Le Figaro)報導，《海洋奇緣》在未上映之前早已因半神毛伊的人物形象而引發爭議。2016年來自湯加(Tonga)的紐西蘭議員珍妮·巴特拉（Jenny Salesa）就說該人物形象如「豬和河馬之間的中間地帶」。後來又因迪士尼上市了一件布滿刺青的黑皮膚兒童化妝服飾而產生其他爭議，最後只好下架該服裝；但在社群媒體上，該款兒童服飾早已被評為是「為了獲取利潤而進行的『文化消費』」。

迪士尼為此做了彌補措施。法媒《世界郵報》(Le Monde)報導，為了活化紐西蘭原住民語言毛利語，迪士尼於9月11至17日在紐西蘭推廣「毛利語言週」，製播了一部毛利語《海洋奇緣》並免費在全國30多家電影院播放，此舉深獲觀眾好評。在總人口數約4,700萬人的紐西蘭，僅有約12.5萬人會說毛利語，影片全長約30分鐘，以無字幕方式放映，卻意外的吸引全家大小前來觀賞，還場場座無虛席。

該報採訪位於南奧克蘭(Auckland) Manukau市的家長表示，這是第一次在電影院看一部毛利語言的動畫影片，希望該片能讓孩子們以身為毛利人為榮。

《海洋奇緣》講述發生在南太平島嶼，一位酋長的女兒「莫娜」(Moana)與其族人原本安居樂業，但萬物女神的海洋之心被毛伊(Maui)取走後化成岩漿怪物釋放出黑暗力量，故事的女主角為了恢復生態系統的和諧，便前往尋找半神人毛伊，攜手展開冒險之旅。



《海洋奇緣》官方預告片。(照片擷取自Felix Studio)