血糖起伏難控制？ 地中海飲食可有效改善

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中秋佳節將至，甜美的月餅、噴香的烤肉加上沁涼的啤酒，糖友該如何吃才不會讓血糖失控，既能享受美食又兼顧健康！有鑑於此，中華民國糖尿病衛教學會推出『護心益智 地中海＆得舒飲食』食譜，結合醫學證據及營養概念，使用在地食材，糖友可放心跟著食譜「挑食」，在家料理輕鬆吃。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德醫師表示，糖友較一般人的心血管疾病及失智症風險高，除了藥物定期治療，透過飲食控制血糖，也是不可或缺的一環。目前已有研究證明地中海＆得舒飲食可能與幫助糖友減少心血管疾病及失智症風險有關聯性。

中華民國糖尿病衛教學會秘書長王治元醫師說，血糖控制是一種生活習慣，空腹血糖、飯後血糖及定期測量糖化血色素，是維持穩定血糖的重要三元素，稱為控糖金三角。不過，東方人因為種族差異，本身飯後血糖比西方人更易升高。體質有差異外，東方飲食習慣又多為米飯麵食類，攝入過多的澱粉，容易造成飯後血糖不易控制。

王治元醫師提及，人體中的血糖應該要維持穩定，若血糖控制不佳，濃度起伏大，身體各處的器官都有可能損傷。對腦部而言，隨著現代人平均壽命越來越長、身體越來越老化，失智症的風險也會隨之提高，而腦部血糖若不穩定，更可能增加失智風險。根據國家衛生研究院統計，50歲以上第二型糖尿病患，未來發生失智症的風險是同年齡的健康者2.41倍。

王治元醫師指出，國外研究顯示，針對心血管疾病高風險的患者，採用地中海飲食可降低三成糖尿病發生率; 連續 8 週得舒飲食，整體血壓可降低一成，等同一顆降血壓藥物的治療效果。馬偕醫院營養師許碧惠表示，地中海＆得舒飲食的特色，以全穀類替代高澱粉主食，並使用大量橄欖油增加單元不飽和脂肪酸，結合得舒飲食富含高纖維及低鈉飲食，兩相搭配讓血糖維持穩定。而食譜的菜單中，也增加許多促進腦部健康的食材，如堅果、莓果、橄欖油及葡萄酒; 並用魚肉及禽肉取代紅肉，以達到安腦的效果