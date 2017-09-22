簡又新專欄─當全球都在節能減碳  鋼鐵業的角色在哪裡

2015年2個事件將影響未來15年全球經濟發展，除巴黎協定，還有聯合國制定永續發展目標(共計17項目標及169項子目標)。

聯合國曾推廣17項永續發展目標，要求企業積極落實。首先，企業如何落實，可從這17項目標中尋找未來轉型的商業機會；再者，每個企業都有永續發展的價值，如何察看17項內容以提高價值，並藉此機會跟利害關係人協調溝通，因為利害關係者影響到企業生存，所以企業對社會安定和市場皆有幫助。

企業若不推行永續發展，則對企業的影響就很大。聯合國提及企業推動永續發展的四大機會，可區分4大類包含：食品和農業、永續城市、能源與材料、健康與福祉，其每年商機大約有12兆美元。可藉此構思企業未來的世界主流和趨勢。

食品和農業每年產值約2.3兆美元，為因應全球人口成長，需要提供供給穩定、品質良好的食物，不論是農田的維護、食品的栽種等，因此未來農產品與糧食仍是重要產業之一。

大部份人口都集中在都市，都市發展也極為重要，所以永續城市每年產值也高達3.7兆美元。能源與材料每年產值約4.3兆美元，未來著重再生能源發展，減少能源浪費並提高能源效率，例如自駕車、電動車、風電及太陽能系統、綠色工廠等。健康與福祉每年產值約1.8兆美元。

應逆向思考，如何在12兆的商機中，構思未來全球企業如何轉移至下波商業主流趨勢。

企業永續以智慧手機龍頭蘋果企業為例，例如製作對地球有利的產品，蘋果要求所有供應鏈廠商都要做到100%回收用紙做包裝，並用100%能源來生產，這對台灣就產生極大壓力，台灣目前並沒有那麼多再生能源，且又是供應鏈國家，對永續發展更不能忽視。但至於鋼鐵業又要如何發展呢？

鋼鐵業做為工業主要產業之一，應作為永續企業的領導者，帶著業界夥伴朝著17項永續發展目標前進，並與國際企業共同合作，才不會被淘汰。

當既有產業在創新，鋼鐵業也需改進或轉型，才能順應未來許多機會發展，擘劃未來三十、四十年的發展藍圖，是鋼鐵業需要關注的事。所以創新、發展、科技是所有企業未來生存需要的方向。

若把17項聯合國永續目標併入未來工業發展的方向之一，就該思考企業的核心能力以及如何維持競爭力，應從這17項目標找出需求、創造價值，融入企業策略目標內。以鋼鐵業來說，永續發展已符合聯合國制定的17項永續發展目標，其中包括：利害相關者的價值、當地社區、環境保護、安全健康、揭露及透明程度、道德標準及利害相關者的參與等項目。

全球鋼鐵成長量從1960年到現在成長五倍左右，但其實所使用能源僅過去的40%，已大幅減少許多，因應聯合國2100年全球能源使用須達碳平衡，意思是趨近於0的能源使用量，這對能源使用量大的鋼鐵業是很大挑戰。

除能源挑戰外，還有水資源問題，鋼鐵業使用再生水的使用比例相當高，例如中鋼積極回收利用高雄市都市污水，進行污水純化，以減少使用原水，原先一噸鋼要用4.7噸的原水，如今則可減少到約3.4噸。

鋼鐵雖為耗材，但是可作為最好的再生利用材料，除有減量(reduce)、再利用(reuse)、回收(recycle)外，以及「再製造」(remanufacture)，這就是永續材料，能減少能源使用和運輸使用量，也能對地球有貢獻。

由於鋼鐵業是回收再利用效率極佳及重要的產業，在未來有許多永續面向的發展，不管是能源、材料及都市發展等，鋼鐵材料的回收對永續發展極為重要，對環境保護與社會貢獻都很大，所以鋼鐵業儼然成為重要及模範的永續行業。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。