期交所榮獲「FOW and Global Investor」2017年度交易所殊榮

臺灣期貨交易所(期交所)再傳捷報,以優異表現取勝共同入圍之香港交易所(HKEx)及新加坡交易所(SGX),贏得「FOW與全球投資人」(FOW and Global Investor, GI)亞洲資本巿場獎項(Asia Capital Markets Awards 2017)之「年度交易所(Exchange of the Year)」大獎。這不僅彰顯期交所努力有成,備受國際肯定,對我國期貨市場更具指標性意義。這也是期交所繼本年度6月榮獲亞洲銀行家雜誌(The Asian Banker)「年度金融衍生性商品交易所」獎項後,取得第二座國際大獎。

「FOW與全球投資人」之亞洲資本市場獎項係由全球衍生性商品領域專業人士組成之委員會進行評選,深受亞洲各大衍生性商品交易所、結算機構、銀行及期貨商之重視,其中,年度交易所為年度最大獎項,係綜合商品研發、資訊科技至國際合作等整體表現最為卓越者,本次期交所能脫穎而出,評選委員表示,除市場持續維持一定規模外,主要係2016年有多項創新與突破,特別是在新商品開發及國際合作方面,成果斐然。包括推出全球首檔人民幣匯率選擇權及歐元兌美元期貨、美元兌日圓匯率期貨,並繼與印度國家證券交易所(NSE)及日本交易所(JPX)合作推出NIFTY50及TOPIX指數期貨後,將策略聯盟版圖拓展至美國巿場,成功地與芝加哥商業交易所(CME)合作,再推出標普(S&P 500)及道瓊指數期貨。此外,近期上線之盤後交易及第5代交易系統,亦為其整體表現加分。此次獲獎,也是期交所繼2016年獲得其所頒發「年度新興市場交易所」獎項,再上一層樓,取得「年度交易所」首獎,可謂實至名歸。劉連煜董事長在領獎會場表示歡迎所有外資參與台灣活力無窮的資本市場。

「FOW與全球投資人」為國際肯定之期貨與選擇權刊物,總部位於英國倫敦,成立超過30年,其定期發佈之交易量統計資料向為各衍生性商品交易所及業界之重要參考資訊。本次年度亞洲資本市場獎項於9月21 日在新加坡舉行,亞洲主要交易所及主要國際級銀行、資訊廠商、資產管理公司及投資機構均參與盛會,期交所由劉董事長連煜代表親臨受獎,以對本次得獎之重視,藉機宣傳我國期貨市場之優異表現。期交所卓著的績效,獲得與會各界高度肯定,並再度成功展現臺灣期貨市場的國際競爭力及大幅拓展國際能見度。