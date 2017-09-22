iPhone 8系列22日開賣   各電信業者送i8、機票搶客

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）iPhone 8系列新機今(22)天開賣，各家電信業者無不祭出最大優惠搶客，也吸引許多顧客從前一日上午就開始排隊搶購。

遠傳在開賣前夕再祭出優惠加碼，包括千元iTunes Store購物金，及iPhone 6舊換新加碼升級iPhone 8方案、最高可折8,800元，另外還同步推出「VoWiFi」服務。

《中央社》報導，最早排隊的消費者是遠傳電信信義威秀門市的林先生，從21日上午約8時起排隊24小時，想用舊機換新機方式入手iPhone 8的256GB金色。遠傳除送早餐、請占卜師替民眾紓壓，前30名申辦成功者有機會獲得舊金山來回機票。



台灣大哥大信義威秀門市最早排隊的消費者石先生，從21日上午約10時開始排隊，歷經約22小時，除了可搶先購買iPhone 8 Plus的256GB太空灰顏色，也獲贈台灣大哥大20週年的2萬元myfone購物金。



中華電信信義威秀門市拔得頭籌的消費者是幫家人排隊購機的李小姐，從21日下午約4時開始排隊，費時約16小時，想要購買iPhone 8 Plus的256G金色款。同時，李小姐還獲贈一支iPhone 8的64GB金色款。

中華電信指出，為體恤排隊人潮，凌晨起每個整點發送消夜、數位服務體驗券等，22日申辦i8、8 Plus也有機會抽中Apple Watch Series 3。

另外，遠傳與台灣大哥大同時指出，iPhone 7 / 7 Plus專案價將自同日起大降價，調降額度最高達 5,000元。

電信、通路業者私下說，i8開賣備貨量充裕，蘋果官網較熱門的i8 Plus，現下訂只需2到3周就到貨，但研判仍有不少果迷在等iX。

3C達人Tim哥指，側面了解各家i8貨源充足，很多重度果迷期待的iX還沒開賣，若覺得其太貴，同樣配備無線充電，效能又提升不少的i8，甚至跌價不少的i7都可以下手。