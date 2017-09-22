林務局保育小站10/15邀民逛毬果動物園

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 林務局今(22)日表示，保育小站將於10月15日舉辦「毬果動物園」活動，以繽紛種子果實搭配自然素材進行DIY創作，讓民眾在自然手作的體驗中，認識種實的有趣知識和獨特造形，帶領民眾進入種實的想像與創作世界。

林務局說，在我們的生活中，到處可以看到種子，從早晨的咖啡、堅果，路邊的野花、小草到森林與海邊的防風林，種子提供了我們飲品、食物來源，與我們的生活息息相關。

林務局表示，活動當天會先帶領民眾觀察保育小站庭院內的珍貴稀有植物臺灣油杉的葉形、毬果，觸摸木材的質地紋理、嗅聞種子的香味，再藉油杉授粉動畫的介紹，瞭解冰河孑遺植物油杉的授粉機制，最後提供各式種實，教民眾如何搭配木片、樹枝、落葉等自然素材，利用其獨特的造形、色彩與想像，創作出可愛有趣的貓頭鷹、大象、小貓等動物。另外，現場也會展示約30種種實，從常見的無患子、雞母珠、孔雀豆等，到珍稀的鴨腱藤、可愛的殼斗科種子都有，讓民眾看見植物種子的美。

「毬果動物園D I Y活動」將於10月15日正式登場，在上午10-11點、下午2-3點，各舉辦1場次活動，每場次參加人數限定20人，即日起採網路預約報名，歡迎有興趣的民眾報名參加，詳細活動內容請至林務局自然保育網(http://conservation.forest.gov.tw/)或林務局-森活情報站臉書專頁查詢。​