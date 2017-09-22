亞室運中華隊21日單日收3金3銀1銅

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）第5屆亞洲室內暨武藝運動會進入第6天賽程，中華代表團成績昨(21)日大豐收，在跆拳道、克拉術(Kurash)與保齡球項目一共進帳3金、3銀、1銅，總獎牌數也增加為4金、3銀、3銅，排名第11。



《中央社》報導，中華代表團20日靠著跆拳道女子49公斤級的洪幼婷摘金，在金牌榜上開張；21日女子57公斤級的陳宥庒與女子67公斤級的陳彥羽分別在跆拳道項目拿下金、銀牌。

其中過去在國際賽都不曾拿下金牌的陳宥庄，十分激動，「這是我在國際賽的第一金，我真的很感動，這面金牌對我來說很特別。」她表示過去曾在里約奧運測試賽摘下銀牌，如今亞室武運這一金，也為自己進軍大獎賽增添十分積分，「其實我沒有想過會摘金，只告訴自己拚一下。」



而陳彥羽則是在金牌戰碰上今(2017)年大陸全運會銀牌高盼，只可惜因為無法發動有效攻勢最終以銀牌作收，賽後她難掩失望的說，「台北世大運我在八強止步，來到這裡參賽，我期許自己表現更好。」

克拉術項目，中華隊有4名選手出賽。女子63公斤級的鄭玉兒與女子70公斤級的楊憲慈雙雙奪金；而在女子73公斤級的高嘉璟與男子81公斤級的黃君達，雙雙在決賽不敵烏茲別克對手，拿下銀牌。



在保齡球場，吳浩銘在個人賽預賽先以1387分，排名第4晉級8強，8強賽先擊敗中國對手晉級，但準決賽以184比226敗給泰國對手，為中華隊再添一面銅牌。



撞球賽部份，中華隊柯秉逸與張榮麟在9號球準決賽雙雙告捷，柯秉逸以9比8險勝泰國塔努(Tanut Makkamontree)，張榮麟則以9比2輕取菲律賓畢亞度(Carlo Biado)，提前幫中華隊包辦金、銀牌。