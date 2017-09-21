減鈉鹽含高輻射？台鹽引用原能會說法對人體無輻射影響

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）台鹽生技（台鹽）針對立委高金素梅週四指出，其三款減鈉鹽系列產品含有超高氯化鉀輻射量，恐危害健康一事，引用原能會提出之說明表示該系列鹽品不會有輻射安全顧慮，並提及將主動把該系列鹽品的原料送至相關單位作檢測。

高金素梅週四協同環保人士方儉、核工專家賀立維等人召開記者會，指出根據行政院原子能委員會輻射偵測中心九月初對市售鹽品進行的抽樣檢測報告中，發現台鹽出品的三款減鈉鹽，包括健康減鈉鹽、健康超鮮鹽，及健康美味鹽，皆含有超高的放射線物質鉀-40，其中健康減鈉鹽含量最高，為8860貝克／公斤（其餘兩款分別為5063貝克／公斤及5063貝克／公斤）。

高金素梅表示台鹽應立即將上述商品下架，賠償消費者。她要求衛福部、原能會立即封存鉀原料，進行病理研究和流行病學調查，並限期報告。

對此，台鹽稍後發布新聞稿，引用原能會的說法指出鉀-40是一種天然的放射性核種，廣泛存在於各農漁產品食物中，並且就輻射安全的觀點，食用健康減鈉鹽並無明顯的輻射影響。

台鹽並引據歐盟食品安全局（EFSA）的報告指出，自然界中的鉀本來就有約萬分之一是鉀40，鉀為人體必須營養素，若攝取過多的鉀，身體會自然排出體外。世界衛生組織（WHO）、英國衛生部針對鉀攝取建議中提到，基於健康因素，建議成人每日適當攝取約3.5克的鉀，美國國家醫學院則建議鉀攝取4.7克，以維持健康。

台鹽表示將主動將氯化鉀原料送往台南市、苗栗縣衛生局、衛福部，以及原能會作檢測，後續若主管機關有進一步指示，台鹽將配合辦理。

然而，原能會在稍晚的補充說明中指出台鹽三款減鈉鹽已改變食鹽配方，添加含鉀元素的原料，導致成品中所含天然放射性核種鉀-40含量偏高，確實會增加食用者的額外輻射劑量。