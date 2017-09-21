「熊讚」花落誰家 答案揭曉

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）​ 失業好一陣子的熊讚，終於找到工作了 ！今（21）日剛好是全國防災日，牠在臉書PO出一張，參加防災演習的照片說​

<上班第一日>

今天是921國家防災日，熊讚我第一次以「台北市府吉祥 物」的身分，參加消防局的地震演練與宣導。

要記得喔，如果發生地震意外時，要戴上防護帽(家裡要預 先準備)，再躲在堅固的桌椅下或牆角.....。

可是，好像還沒有生產適合我戴的防災帽，目前只能保護一 隻耳朵。

昨台北市長柯文哲和熊讚Bravo的臉書，都po出柯市長致贈一面TPE金牌給熊讚的照片。柯文哲臉書po文說：「從一開始被嘲笑，默默的跑遍每間學校為世大運衝人氣，到現在爆紅到通告接不完，大家都為他的工作請命。鹹魚翻身的熊讚Bravo，敬業的態度連我都不得不佩服。」「好啦，從今天開始，不用再去找頭路了，你就是我們臺北市的吉祥物，給你一面TPE的金牌，明天就來市府路一號上班！」

熊讚臉書則po文說

熊讚說，這兩個禮拜牠東奔西跑，試了很多不同職業也胖了不少，後來才發現，牠還是最喜歡當吉祥物。在上一份工作裡，牠在運動場上見證許多歷史的時刻，體會到台灣人全體一心的凝聚力，未來牠將延續世大運For you For youth精神，將這股年輕的力量深耕地方、活化臺北，挖掘更多像印刷阿北和粿仔阿嬤的在地故事。



今天開始，牠的新身分就是「臺北市吉祥物熊讚」 ！

相關報導

「熊讚」臉大吃四方 到電視台應徵主播

​世大運吉祥物熊讚失業不失志 模特兒經紀公司 北市府都提供工作