連3年獲全國績優機關新北學校體育再傳佳績！

新北市教育局連續第3年獲頒「績優機關獎」殊榮，教育部體育署於20日舉行「2017年度教育部獎勵學校體育績優團體及個人」頒獎典禮，其中新北市政府教育局除連續3年獲頒「績優機關獎」殊榮，安康高中、福和國中、莒光國小獲得績優學校獎，另個人獎項新泰國小洪中明校長獲頒「活動奉獻獎」、麗園國小劉曜彰教練獲得「運動教練獎」，成為典禮上的最大贏家，顯示新北市致力推動各項體育政策並打下基層運動基礎獲得肯定!

新北市近年推展學校體育，從「選、訓、賽、輔、獎」等面向建構運動人才培育三級銜接體系，依種類發展需求補助學校成立體育班、體育重點學校、申請設立基層選手訓練站，並逐年招聘專任運動教練，設置運動傷害防護站，設立獎學金、獎（輔）助金及訓練補助金等獎勵機制，協助學校運動環境、設備充實與改善，以提供選手完善專長訓練環境與升學管道，朝「在地就學」目標邁進。

推動運動普及化辦理各項「運動樂活系列活動」，如今(2017)年透過大隊接力、樂樂棒球、樂樂足球、班際拔河等12項班際活動並加入「行政組」競賽，帶動校園教職員與學生整體運動風氣；另藉由健體輔導團推動「SH150方案」，新北市高中以下學校每週安排體育活動達150分鐘(SH150)比例已從2015學年度的74.7%提升到2016學年度的97.8%，且持續配合體育署「大跑步計畫」，2016學年度各校跑步大撲滿總累積里程數高達176萬5,482公里，透過多元的運動參與機會，讓學生養成規律運動習慣，也有效提升本市學生體適能通過率（2016學年度的66.29%），成效卓著。

教育局林奕華局長表示，新北市長期透過各級學校、教師及公私部門共同協力推展學校體育政策並獲得教育部肯定，未來會持續發展創新、求變、優質的運動方針並強化體育資源的整合，賡續朝向運動城市的目標邁進，以打造新北樂活健康校園的理想。