揭開下背痛迷思 微創手術可望解決患者噩夢

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）「骶髂關節疼痛症候群」是一個長期被忽略的疾病，但佔下背痛成因比率約15%-30%，疼痛症狀和脊椎疾病很相似，因此容易被誤判。台灣目前已有首例「骶髂關節疼痛症候群」的微創骶髂關節融合手術成功案例，病患術後恢復狀況良好，陸續還有一些病患正準備執行此手術，成為下背痛病患的一大福音！

骶髂關節(Sacroiliac joint, SI joint)又名薦髂關節、薦腸關節等，位於骶骨與左右髂骨的交界處，左右各一。骶髂關節疼痛症候群和脊椎疾病很相似，容易被誤判為脊椎問題。多數復健科和疼痛科醫生也可能會判定為梨狀肌症候群。骶髂關節疼痛症候群跟職業上沒有直接相關性，主要是與骶髂關節穩定度有關；增加骶髂關節承受壓力的風險原因包括：懷孕、外力傷害(車禍/跌倒/滑倒)、真正及明顯的長短腳、步姿異常、長時間激烈運動以及脊柱側彎及脊椎融合至骶骨。

治療骶髂關節疼痛最具挑戰性的是「診斷的複雜性」，骶髂關節的問題往往會連帶影響到腰椎活動，而有下背痛的問題，通常很難區別到底是腰椎問題還是骶髂關節而引發的疼痛；診斷時需要以詢問方式去排除其他可能性，例如腰椎間盤問題、神經根受壓、脊椎面關節疼痛、原發性或續發性的肌筋膜綜合症、及非脊椎結構的症狀。」

骶髂關節iFuse骨材植入物。

過去對於骶髂關節疼痛症候群，病患需長期不間斷的接受物理治療、口服止痛藥或高頻熱凝療法(Radiofrequency, RF)，王超然理事長進一步說明：「『微創骶髂關節固定手術』在歐美已有將近9年的發展歷史，因需要相關的器械及產品配合，再加上台灣衛生署審查制度流程，直至今年終於可以執行此項手術，對於有相關疾病的病患來說，會是個長期解決下背痛的新選擇。」

王超然理事長表示，「目前脊椎的診斷在台灣尚未發達，很多病人手術後症狀依然存在或有加重現象，因為病人在手術前極有可能不是腰椎的疾病，而是骶髂關節疼痛症候群，所以術前的診斷極為重要。」如果術前診斷沒有意識到骶髂關節疼痛症候群，即使再精確的脊椎手術也是枉然，也因此台灣有部分脊椎手術完的病人依舊痛苦難當。

王超然理事長指出，「『微創骶髂關節固定手術』對病患而言，手術後傷口小、復原時間短，解除疼痛感的速度快；對醫生和醫院來說，可提升手術效率並且明顯改善病患的疼痛狀況，可望持續提升台灣的醫療品質，並帶給台灣民眾更多優質的醫療方式。」