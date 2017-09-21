防災簡訊出狀況 中華電信道歉

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）今（21）日是國家防災日，中央氣象局測試透過手機發布警告簡訊，但有民眾沒有收到。行政院災害防救辦公室表示，沒收到的多是中華電信4G用戶，將進行檢討。行政院長賴清德也指示檢討。

行政院發言人徐國勇，上午在行政院院會後記者會時表示，這是電信業者出問題。國家通訊傳播委員會（NCC）將跟業者聯繫，了解原因。這次簡訊發布情況不如理想，的確有瑕疵，造成部份民眾沒有收到簡訊。院長賴清德也指示，要找出問題、解決問題。

中央社引述行政院災害防救辦公室副主任王怡文表示，目前了解，沒收到簡訊的民眾，多是中華電信4G手機用戶，其他業者的用戶則有收到。



王怡文說，過去的演習簡訊測試是分區舉行，大致都算良好，接收率都有八、九成，昨天深夜測試也沒問題，今天上午是首次全國測試。NCC、行政院災害防救辦公室等相關部會，以及電信業者將組成專案小組，把問題弄清楚。



國家通訊傳播委員會、基礎設施事務處副處長徐國根表示，中華電信4G是網路出狀況，將責成中華電信查明原因，並對外說明。

中央社報導，中華電信表示，今（21）日配合政府防災演練，發布全區921災防告警訊息，部分地區4G系統解碼發生障礙，造成客戶手機未能接收成功，正和承包商深入追查中；對本次事件深表歉意。



中華電信指出，配合政府防災演練，上午9時21分第一次發送警訊，部分地區4G系統解碼發生障礙，造成客戶手機未能接收成功，第二次沿海地區海嘯訊息於10時成功發送。