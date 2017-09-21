9個全球大學捍衛言論自由的歷史爆發點

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）「言論自由」對全球各大學來說，已經是學生基本的自由與權利，而各大學在歷史上的不同時間點，也都先後承擔起捍衛校園、乃至於整個社會發表異議的權利，是否能發表有關種族、宗教與性別的言論，言論自由的安全空間又有多大，持續成為東西方校園與社會爭辯的焦點。《BBC》做了綜合整理報導。

一、香港

香港的大學生在發送傳單、要求獨立於中共更多的自主權時，長期面臨著壓力，他們將傳單張貼形成一道「民主牆」，但香港(與中共)當局認為這是濫用言論自由。

校方爭論的焦點在於，他們認為要求自主權「並不是言論自由的範疇，而是對一國兩制原則的侵害。」

二、加州大學柏克萊分校

加州大學柏克萊分校則是1960年代美國提倡言論自由的搖籃地，當時加州大學學生帶頭抗議政府參與越戰；而現在，他們仍然站在爭取言論自由的最前線。

最近，保守派政治評論員Ben Shapiro到加州大學演講，引發大批反對者在校園內外抗議，動用了大批員警參與維安；柏克萊當局稱這次演講的維安花費高達60萬美元。

三、中歐的匈牙利大學

位在布達佩斯的中歐大學(the Central European University)原是自由派慈善家George Soros贊助成立，後來成為民族主義政府的攻訐對象；匈牙利政府表示，大學應遵從新的、更嚴謹的教育規範，而匈牙利當局也正與美國談判，期有助於打破政府與校園的僵局。

四、俄亥俄州的大學

美國俄亥俄州的共和黨議員提議將校園的言論自由以法條加以規範，這使某些被視為「過度政治正確」的言論受到挑戰。

共和黨議員警告，「某種精神狀態已經進入我們文化，將相左的意見視為仇恨的、甚至暴力言論。」他們希望能阻止大學校園設立「言論自由區」。在言論自由區內，各種正反意見都可以隨意發表，是體驗大學言論自由的表彰。

五、維吉尼亞大學

今(2017)年8月，美國東部維吉尼亞州的夏綠蒂鎮(Charlottesville)，發生白人極端主義者與反對派人士的抗爭，造成多人死傷，由於衝突源於右翼團體手持火炬護衛銅像開始，維吉尼亞大學官方也表示，該段時期手持火炬的民眾將被禁止進入校園。

六、土耳其審判

在土耳其，去(2016)年一場推翻總統埃爾多安的政變失敗後，一名大學教職員Nuriye Gulmen和小學教師Semih Ozakca在政府鎮壓中遭開除，自此他們開始絕食抗議。近日，他們被政府指控涉入恐怖活動，上周展開審判。

但審判場地卻不在首都安卡拉，土耳其當局宣稱這是為了防止他們逃跑，但支持者認為這是因為政府不想讓他們的憔悴神情出現在大眾面前，而許多民眾擔心他們的健康狀況。

七、耶魯大學

美國大學曾介入許多跟銅像、建築物名稱、校園精神與自由風氣有關的歷史性戰場，大多數都與種族和身份有關。

耶魯校方已決定移除校內其中一棟建物上的1920年代雕刻，描繪著一名清教徒拓荒者以毛瑟槍指著一名印地安人的頭。校方解釋，持續保留雕刻將帶來不可預測的後果，可能代表校方認可「針對印地安人殖民暴力」這樣的印象。

其他諸如跟性別中立有關的變動也出現在校方的用語，學校將以往指稱大一新生的「freshman」一詞改為「first year」。

八、牛津大學

牛津大學校長Louise Richardson提醒校內同事與高層主管，他們有責任保障校園的言論自由。她表示，學生需要面對各種不同意見，即使這些聲音可能讓他們感到不舒服或受侵犯。儘管她的言論在受到批評與質疑後趨於保守。

九、北韓的大學

一間私立英語教學的大學「平壤科學技術大學」努力想突破美國旅遊禁令以招攬海外師資，但仍難以做到。

另一方面，專門執行科技專案與研發的金日成綜合大學，在專案過程中呈報向上的結果往往只有「成功」。