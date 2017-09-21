台灣首位奧運奪牌者 其實是音樂家

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）1936年，臺灣人首度登上在德國柏林舉行的奧運殿堂，田徑場上有出身臺中龍井的運動員張星賢，臺北出身的音樂家江文也參加了當時特有的藝術獎項，以《台灣舞曲》擊敗各國好手，奪得評審團特別獎，成為台灣有史以來在奧運奪牌的第一人。

夏秋之際，國立臺灣歷史博物館推出「愛聽臺灣一百年」系列講演會，本週日(9/24)下午二時將原音再現臺灣音樂家江文也多首揚名國際的曲盤。

當年得獎作品〈臺灣舞曲〉，讓臺灣風光首度揚名於國際藝壇，這首氣勢磅礡的留聲機唱片，9月24日（週日）下午2點至4點，將於臺灣歷史博物館原音重現。

江文也，出身臺灣，成名於日本，長居在中國，飽嚐東亞時局的動盪與苦難。臺史博邀請到對江文也生平如數家珍的傳記作者劉美蓮，以及收藏家朱家煌，活動現場將可聽到江文也的歌聲、作曲代表作，以及有汪精衛政府主題曲之稱、知名歌手白光演唱的〈東亞民族進行曲〉，實際感受當年音樂的震撼。

臺史博表示這場講演會為「愛聽臺灣一百年」系列活動之一，除現場演出外，相關作品與音樂資料也發佈於臺史博聲音資料平臺，歡迎於「臺灣音聲一百年」網站http://audio.nmth.gov.tw/audio欣賞。