北市語文補習班 學費分期糾紛多

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）台北市政府今(21)日公布截至今年8月底止、補習班查核結果，發現電腦類和語文類補習班爭議最多，常接獲民眾和語文補習班的學費分期糾紛案；法務局建議民眾，應注意契約內容、每期費用是否合理等問題。

台北市政府法務局和教育局，今天公布補習班查核結果。法務局主任消保官何修蘭說，從今年1月至8月，查核補習班738家，查核項目包含擴充班舍、收據或契約內容及教師名冊等。

結果發現，前五大違規事項，依序為未備教師名冊112家、未備補習服務契約書100家、未備個人資料檔案安全維護計畫72家、收費收據不符規定57家、班舍違規49家等。上述違規補習班均已依限改善，並經複查合格。此外教育局還查獲未立案補習班共計11家。

教育局楊鎮鴻股長說，經統計，該局每年受理補習班消費爭議約300件到400件，以電腦類及語文類補習班最多，業者常用高學費可無限期上課和搭配分期貸款契約方式，吸引民眾簽約，若消費者中途解約，不僅要負擔部分學費損失，還需負擔銀行貸款的解約金。

教育局提醒消費者報名上課時，應審慎閱讀補習班之服務契約書內容，並注意每一期收費應合理並一致。

例如業者常以一年課程分二期收費，但每期之收費金額差異過大，例如第一期學費2萬元，第二期學費卻僅收2千元；相同的修業期限與內容，卻收取不同的費用。消費者如果中途要求退費，將造成第一期退費金額之損失。

此外過去發生停業之業者，曾販售終身學習課程，並且收取20萬以上之高額學費；一旦發生倒閉，將造成消費者嚴重損失。教育局重申，禁止業者之廣告，使用「終身」、「永久」等用語或字樣。

主任消保官何修蘭也指出，實務上常見之消費爭議案例，以消費者要求解除契約為最多，補習班應於解約手續後1個月內完成退費。

消費者如有任何消費上之爭議，除可洽詢臺北市政府教育局（02-27208889分機6425或6428），亦可撥打全國消費者服務專線「1950」，以尋求協助，消服中心及消保官室將會提供相關消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。