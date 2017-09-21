歐洲巡迴展 外交部籌劃「臺灣廟會民俗文化展」

(台灣英文新聞 / 政治組報導) 外交部今(21)日表示，該部籌劃的「臺灣廟會民俗文化展」歐洲巡迴展訂於本(9)月21日在荷蘭奈梅亨市（Nijmegen）「東方博物館」揭開序幕，以「媽祖遶境進香」活動為主軸，活動運用虛擬實境（VR）技術、觸控導覽機及求籤機等互動裝置，讓參觀民眾透過VR眼鏡即可以360度視角置身於今年4月大甲媽祖遶境的場景中，並且使用互動裝置體驗擲筊、求籤及祈福儀式等民俗活動。

外交部說，這次展覽另以手繪畫作及攝影作品呈現大甲鎮瀾宮、北港朝天宮及鹿港天后宮等台灣知名廟宇，作品不僅呈現氣勢恢宏的廟宇建築外觀，更凸顯精緻細膩的內部雕飾藝術，展品亦包含經大甲鎮瀾宮授權複製之神轎、涼傘、繡旗、執事牌和神偶等遶境文物，同時搭配大型手繪展板，解說遶境隊伍的組成情形，希望前來參觀的外國民眾感受我國廟宇建築之美，及熱鬧多元的廟會文化。

外交部進一步的說，這次在荷蘭的文化展將至10月29日止，之後將會在法國維特雷市（Vitré）、法國巴黎、德國柏林和英國倫敦等數個歐洲城市巡迴展出，至2018年7月結束。

外交部說明，「大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香」係「探索頻道」（Discovery）列為全球三大宗教盛事之一，每年吸引上百萬信眾參與，其中亦不乏許多喜好東方文化的外國朋友。臺灣廟宇具有之宗教祈福功能，不但能提供民眾精神慰藉，亦富含藝術價值；廟會活動更反映出臺灣早期移民之歷史背景及經濟生活樣貌，深富歷史教育及文化內涵。外交部盼藉此特別巡展契機，促進歐洲對臺灣廟會文化之瞭解。

本次民俗文化展覽雖只在國外巡展，民眾若有興趣亦可連結至「臺灣廟會民俗文化展」臉書粉絲專頁，或至蘋果系統應用程式商店（Apple Store）及安卓系統應用程式商店（Google Play）免費下載「臺灣廟會民俗文化展」應用程式（APP），即能同步接收活動相關資訊，如展示內容、展品說明，及展覽舉辦的時間、地點等，應用程式另附趣味擲筊求籤小遊戲供民眾親自體驗！