BBC：斯里蘭卡坦承「嬰兒農場」  逾萬名嬰兒遭出售收養

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）斯里蘭卡政府在一部荷蘭紀錄片裡承認，1980年代曾欺瞞外界、賣了上千位嬰兒到國外領養。

這部紀錄片報導，近11,000名嬰兒被斯里蘭卡政府賣到歐洲收養，當時雙方政府都被假文件欺騙、毫不知情；有些孩童甚至在「嬰兒農場」出生，專門賣嬰兒到西方國家。

報導指出，估計約有4,000名嬰兒被轉送到荷蘭，其他嬰兒被送到歐洲各國如瑞典、丹麥、德國和英國。

其中一位被收養者名叫Rowan van Veelen，今(2017)年初他向《BBC》表示他曾回到斯里蘭卡試圖尋找27年前的親生母親。他是荷蘭一個社群媒體網絡「斯里蘭卡母親尋找他們的孩子」(Sri Lankan mothers searching for their children)的一份子，這個社群希望能幫斯里蘭卡母親找到他們被收養的小孩。

Veelen說明，「被收養的小孩和母親所得的資訊都不正確，這讓任務變得更困難」，「因此我們想要建立一個所有小孩的DNA資料庫，若我們在荷蘭有相似基因的兄弟姊妹，就很容易找到彼此。我們也可以向其他國家被收養的小孩要求他們的DNA。」

2016年11月，由於部份嬰兒出生國政府的不道德行為，荷蘭犯罪正義部門與少年保護委員會建議政府考慮禁止外國收養一事，荷蘭專案機構Zembla自此開始介入調查。調查結果錄製了紀錄片，揭露了大眾所不知道的新聞真相。

Zembla調查人員Norbert Reinjens告訴《BBC》，他們已搜集到證據指出所有收養文件都被竄改並造假，包括出生地、嬰兒名字和親生父母的身份，「有些機構甚至還有『偽造母親』，機構付錢給她們佯裝是嬰兒的親生母親，並將孩童交給歐洲國家。」

這些文件還透露了醫院工作人員也參與其中。例如在西部斯里蘭卡的Matugama鎮上，有些新生兒母親被告知他們的孩子在生產過程中去世，但實際上是被賣到國外收養。

另外一位母親透露，她收到醫院有關人員支付2,000盧比(約30美元)的價錢，請她假冒新生兒的母親。

1987年由於爆出「嬰兒農場」的醜聞，斯里蘭卡當局中止了國家內部的收養行為。當時新聞報導，有些婦女被關在類似監獄的環境裡，四周有3公尺高牆區隔，他們被強迫受精、懷孕，以生下足夠滿足收養需求的孩子。

斯里蘭卡衛生部長Rajitha Senaratne否認政府執行這些行為、或知情，但他坦言，「過去的確有許多類似的嬰兒農場。他們專門蒐集嬰兒賣到國外收養。」這是首度斯里蘭卡政府承認嬰兒農場存在。

Senaratne表示，他會成立一個特別部門協助孩童找到親生母親，「這是強烈違反人道的行為，應該嚴加調查。我自己會負責這件事的調查。」

一位母親Renuka Abeysinghe告訴《BBC》，她的女兒在1992年被帶走，「如果能再見到她，我會非常高興。當時我把她給別人收養是因為我們很窮，自己都活不下去。他們告訴我，我的女兒被送到德國，但我一點資訊都沒有。」