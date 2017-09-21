南韓媒體讚「台灣先於韓國從中國抽身」 中國網友冒火

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）因為佈署薩德反飛彈系統，南韓和中國關係交惡，連帶引發南韓企業在中國市場的挫敗，有南韓媒體認為南韓企業應轉向東南亞，並點出「台灣先於韓國從中國抽身」，但此事卻引發中國網友怒火，發文批「台灣就是中國的，怎麼抽身？」

南韓因部署戰區高空飛彈防禦系統（THAAD，薩德），引起中國反彈，並遭到經濟報復。南韓媒體認為，應降低對中國經濟的依賴度，並將市場轉向東盟國家。

南韓《朝鮮日報》19日一篇名為《日本和台灣先於韓國從中國抽身》的報導指出，日本2010年因釣魚島問題和中國發生矛盾後，通過降低對中國依賴度的「中國+1」戰略，開拓了東南亞市場。日本對中國投資規模在2010年達到134億美元後，逐年遞減。相反的，對東南亞投資在2013年和2014年突破200億美元大關，2015年也有190億美元的規模。

這篇文章不但講述日本和台灣先於南韓，將眼光轉向東南亞市場，並提到台灣蔡英文政府的「新南向政策」。稱台灣政府今年為新南向政策制定了1億3100萬美元的預算，積極支援企業進軍東南亞，希望借此削弱占臺灣出口40%的中國影響力。

報導引述LG經濟研究所首席研究員李志平（音譯）的說法指出，南韓企業也應該擺脫對中國市場的依賴。

不過中國官媒《人民日報》海外版的「海外網」，20日卻刊出報導，對《朝鮮日報》 該報導的標題大作文章， 不但批「（南）韓企奄奄一息」、「新南向只是口號」，更指出，中國網友對該文章標題的「台灣從中國抽身」感到相當憤怒。

該篇報導引述中國網友說法稱，「台灣就是中國的，怎麼抽身？」，還諷刺說「中國都想從中國抽身」。