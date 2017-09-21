墨西哥強震 台商林家慶確定罹難 仍有3台僑失聯

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）墨西哥強震首都墨西哥城傳災情，5名台商受困。稍早傳出台籍員工王家妤獲救，不過現場搜救人員已發現另一名失聯台商林家慶的遺體，確定林家慶不幸身亡。



中央社20日專電，引述駐墨西哥代表廖世傑說法稱，大約當地時間晚上10時40分許，搜救人員在現場尋獲一具男性遺體，證實是台商林家慶。



他說，林家慶的遺體已送抵當地殯儀館，代表處指派經濟組組長許銘松，陪伴林家慶的母親赴殯儀館善後。林家慶的母親，是在下午由巴拉圭抵達墨西哥，得知兒子罹難，痛哭暈厥。



廖世傑說，林家慶原是巴拉圭台商，轉來墨西哥發展，經營電腦生意。墨西哥強震發生時，林家慶在舊城區一棟3層樓建築物內，因為來不及逃離被埋入瓦礫堆。墨西哥台灣同鄉會秘書長李侯昆說，台商陳博文的辦公室也在其中。



至於其他3名失聯台僑的下落，廖世傑表示，陳博文的姨妹金珮如、姨妹的女兒黃嫻鈺、台籍員工賴映遐，目前都還在等待救援。



在現場的墨西哥代表處人員指出，因入夜後下雨，搜救人員已拉起封鎖線，禁止非搜救人員靠近。