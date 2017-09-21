克隆氏症病患年齡下降 盡早治療 避免影響孩童發育

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）在節奏緊湊的生活步調中，台灣人的腸道問題本就比例偏高，加上繁重的課業壓力，腸道發炎反應加劇，使腹痛、腹瀉、血便症狀一一找上門。如果其症狀持續達6週以上，當心可能是「發炎性腸道疾病」上身。

台大醫院內科部消化內科李宗錞醫師表示，「發炎性腸道疾病」是一種反覆發作的嚴重腸道免疫疾病，主要分為「克隆氏症」與「潰瘍性結腸炎」兩大類。國內每年約新增120例克隆氏症及400例潰瘍性結腸炎，患者好發於20至40歲，常見症狀包括反覆時常腹瀉、大便有血、發燒、疲憊、體重減輕、貧血，嚴重恐併發腸阻塞、腸穿孔、肛門瘻管、肛門膿瘍，甚至因腸道潰爛而反覆切除，因而成為短腸症需終生使用靜脈營養補充養分。

馬偕兒童醫院小兒腸胃科江椿彬醫師觀察，罹患克隆氏症年齡下降，如患者年齡越低治療越是棘手，不僅孩子飽受病痛，連帶影響生長發育，且因症狀反覆進出醫院，家長本身也承受著龐大的身心壓力。過去，此類病童僅能使用類固醇及免疫抑制劑治療，但兩者副作用不小，尤其長期使用類固醇會抑制生長，讓家長經常陷入想讓孩子停藥，卻又怕病情控制不佳，導致無止盡反覆手術的困境。

三軍總醫院胃腸肝膽科主治醫師黃天祐醫師強調，慢性腸道發炎疾病需長期控制，根據病患病情程度選擇藥物治療，輕度患者可使用包括5-ASA藥物、類固醇及免疫調節劑等傳統藥物治療；嚴重腹瀉、血便，以及曾經手術治療的患者，則建議及早使用生物製劑治療，能夠有效緩解腸胃道症狀。

而急性期通常使用類固醇治療，但不建議使用超過3個月以上，長期使用可能造成骨質疏鬆症、抑制生長發育等副作用，尤其對正值成長發育階段的兒童影響很大。因此，不論是在急性期症狀控制，或是預防症狀復發，生物製劑的治療都能幫助患者有效控制病情，恢復正常的生活品質讓受損的腸道恢復健康。

中央健保署於去年10月1日起，針對發炎性腸道疾病患者釋放三大利多：開放健保給付6歲以上的「兒童克隆氏症」與成人「急性或嚴重潰瘍性結腸炎」，以及原本已經給付的「成人克隆氏症」用藥時間自40周延長為56周，已降低腸道發炎反應並緩解腸胃道症狀，造福患者提高生活品質。

今年台灣消化系內視鏡醫學會創建「克隆氏症及潰瘍性結腸炎病友資訊網」，特別針對「克隆氏症」及「潰瘍性結腸炎」提供最新消息、疾病資訊及全台成人照護門診名單外，亦有駐站醫師於線上，針對患者或疑似病症的民眾問題進行一對一解答。因兩疾病有個別差異化及病程進展不同，鼓勵民眾、病友及家屬可藉由病友資訊網獲得新知，並透過妥善追蹤治療控制疾病，從「腸」計議大小兼顧。克隆氏症及潰瘍性結腸炎病友資訊網www.uc-cd.org