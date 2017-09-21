史前館辦理『博物館、地方與原住民音樂』工作坊

國立臺灣史前文化博物館9月22日（五）將辦理『博物館、地方與原住民音樂工作坊』，邀請南華大學明立國教授、台東大學林清財教授擔任講座，工作坊主題則包含博物館與地方發展關係、博物館治理與原住民參與、博物館與原住民傳統音樂內涵探討、國內外博物館與地方互動經驗等，現場更安排姆姆傳家寶工作室進行原住民編器實作演繹，歡迎有興趣民眾踴躍報名參加，報名請上史前館官網查詢。



史前館長期以來與東部地區原住民文化館、部落互動密切，曾陸續推出「Sanga--飛舞的勇士」、「重返水思路：KIWIT奇美部落特展」及「原住民與博物館、類博物館：台灣的例子工作坊」、部落樂舞傳承計畫等，藉由展演、研討會等與部落連結的各種活動。2016-2017年文化部委託史前館辦理「博物館系統示範計畫」，進行與海端鄉布農族文化館、海端鄉崁頂部落建立合作機制，透過舉辦工作坊、共同展開族群祭儀調查、研究，進行部落文化復振能量累積及地方音樂資產整理。



本次工作坊規劃「博物館與地方」、「博物館與原住民音樂」兩項目標，期能整理地方歷史記憶和保存傳統樂舞文化，建構在地知識；並透過博物館與地方文化館經驗交流，與社會民眾互動，達成資源效益擴散及維護傳統文化資產的目標。工作坊開放報名中，歡迎對本議題有興趣之相關國內學者、博物館工作者、學生及一般民眾踴躍報名。