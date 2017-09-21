921國家防災日  防災簡訊、電視切換頻道一起來

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）今(21)天是國家防災日，總統蔡英文除前往國小視察防災演練外，也在臉書發文提醒大家是否收到防災簡訊。

中央氣象局今天上午9時21分首度透過「災防告警訊息服務（CBS）」發布測試地震訊息，全國4G手機用戶都會收到簡訊通知地震訊息；10時也發布海嘯警告簡訊，提醒民眾不要驚慌。

此外，9點59分至10時01分，有線電視系統業者也將主動切換民眾的電視頻道到公共電視台，播出兩分鐘的防災演習影片。

總統蔡英文也在臉書發文，詢問網友「收到災防簡訊了嗎？」更提醒民眾在觀看家中電視時，將播出由消防署首度規劃的「指定電視頻道播放重大災害緊急訊息」演習，蔡英文特別說，「請放心，這不是電視故障」，邀請民眾預先打開電視，看頻道是否順利切換。

今(2017)年是九二一大地震18週年，政府將9月21日訂為國家防災日，每年舉辦地震演練。

蔡英文今前往台北市景美國小，視察小學生與幼兒園地震避難掩護演練。教育部配合國家防災日活動，在全國各級學校和幼兒園進行地震避難掩護演練。

她說，防災日的意義是在一次又一次演練中，把防災意識和知識變成每個人常識，這是政府努力做的事情，讓台灣社會更安全，每天都要有防災意識。