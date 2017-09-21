川普批伊朗是流氓  羅哈尼聯合國演說反擊

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)近日在聯合國大會的演說上，反擊美國總統川普對2015年伊朗核武協議(JCPOA)的批評。

《BBC》報導，美東時間19日，川普在紐約聯合國大會上稱伊朗為「一小群流氓政權」的一份子。他形容2015年雙方達成的核武協議對美國是一項恥辱。

對此，羅哈尼回擊，稱川普才是「國際政權間新來的惡棍。」他反駁伊朗會首先破壞此份協議，伊朗只不過會「對任何破壞規則的一方予以致命與堅決的反擊。」他更說，若這份協議被川普撕毀，那將是「很大的遺憾」。

雙方在聯合國大會的針鋒相對其來有自。長期以來，川普一直對歐巴馬任內所達成的核武協議有諸多批評。上(8)月白宮表示伊朗持續遵守著協議，但川普卻認為伊朗是在違反協議精神。

19日川普更指控伊朗政府是個「貪腐的獨裁政權」，且是個「耗盡經濟資源、輸出暴力的流氓國家」。

昨(20)日美國駐聯合國大使Nikki Haley接受CBS訪問時表示，川普的說法並未明確顯示他是否會撤銷這份協議，「但很明顯的，他對這份協議並不滿意。」

在紐約的聯合國大會上，羅哈尼則強烈譴責「無知、荒謬與仇恨言論，不適合在聯合國大會上出現。」

2015年，伊朗與世界六強達成歷史性的核武協議「聯合全面行動方案」(Joint Comprehensive Plan of Action，簡稱伊朗核協議)，包括美、英、法、中、俄和德國。

這項協議規定，一旦國際原子能機構(International Atomic Energy Agency)監督並確認伊朗限縮了境內的核武活動、意即不再發展核武，就能解除世界各國對其經濟制裁；同時，伊朗也稱自己有權發展核能，宣稱目前境內的核子有關行為僅用於和平用途。

伊朗境內有兩座濃縮鈾設施，低濃縮鈾含有3%至4%的U-235成份，可作為發展核電廠的和平用途，但同時也可濃縮到含有90%高成份的U-235而用來製造核子武器。

2015年7月，當時伊朗擁有約2萬座提煉鈾的離心機，但在這份協議之後，它承諾將減少離心機的運轉，並僅能保留不超過5,060台老舊的離心機。

此外，伊朗的鈾貯存量也將在15年內減少98%至300公斤，並保留濃縮鈾的含量在3.67%。