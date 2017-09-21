聯合國難民署：全球四分之一兒童流離失所

根據聯合國難民署（UNHCR）統計，2016年全球有6,560萬人因衝突被迫流離失所，其中超過一半是18歲以下的兒童及青少年，這群孩子面臨暴力、失學、與家人分散、飢餓等困境。台灣世界展望會邀請各界於國際和平日一同關心飽受戰火衝突威脅之兒童的生存景況，透過糧食援助、生活物資發放、難民兒童教育、難民營供水及衛生等人道救援工作，為伊拉克、南蘇丹、敘利亞等國家的孩子們，重新找回戰亂中的平安與盼望。

「全球有超過四分之一兒童生活在受衝突、災難等危機影響的國家，且被迫上戰場的兒童人數持續增加。」世界展望會呼籲參與聯合國大會的各國領袖採取行動，改善兒童兵及受戰亂影響的兒童人數持續增加之問題，世界展望會政策與國際關係處長克里斯‧德克森希伯特（Chris Derksen-Hiebert）表示：「我們看到有更多孩子陷入成年人發起的戰爭之中，他們目睹、經歷了各種形式的暴力對待，在國際和平日這天，我們盼望各國領袖能承諾為全球兒童帶來更好的世界。」

目睹家人遭殺害、親見大屠殺畫面 戰火為難民兒童帶來嚴重創傷

在南蘇丹，2013年底內戰爆發至今仍未完全停歇，成千上萬兒童被迫逃離不安全的家鄉，許多孩子更在逃難過程中與家人失散，得獨自於難民營生活。「我跳過屍體，旁邊還有著火的汽車、呼嘯而過的子彈，我不斷奔跑，只為了活下去。」12歲的南蘇丹男孩約翰（John）回想逃離家鄉的過程：「孩子們受傷流血，有些人的四肢被切斷，我無法計算被屠殺的人數有多少…。我有時還是會夢到這些畫面。」目前約翰以難民身分居住在烏干達，戰爭帶來的恐懼回憶，已成為他難以抹滅的傷害。

台灣世界展望會於南蘇丹衝突爆發之始，即透過飢餓三十人道救援行動募款，為當地難民提供糧食援助、兒童營養治療等服務工作。針對今年二月陷入飢荒的南蘇丹聯合州（Unity State）部份地區，台灣世界展望會亦與各夥伴國一同展開救援，執行糧食援助、醫療關顧、物資發放、水資源暨衛生等服務工作，盼望為更多兒童與家庭帶來生命的轉機。

而在伊拉克，曾受伊斯蘭國（ISIL）控制的摩蘇爾（Mosul）雖已停止戰爭，但三年戰火已為孩子們的生命帶來嚴重創傷。「最近我們在摩蘇爾的工作人員發現一名5歲的女孩，她目睹自己的家人被強暴後殺害，因此罹患創傷後壓力症候群，常試著挖洞把自己埋起來，如果有人碰她，就會大聲尖叫。」世界展望會伊拉克難民危機事工經理伊恩‧達維斯（Ian Dawes）描述戰爭對伊拉克兒童造成的陰霾：「在世界展望會成立的兒童關懷中心裡，我看到一名男孩畫出他父親被斬首的畫面。」

台灣世界展望會自摩蘇爾戰爭開始時即啟動難民兒童保護計畫，於難民營設立5間兒童關懷中心，提供難民兒童心靈關顧、兒童保護倡導等協助。未來也會持續透過飢餓三十募款，在伊拉克受戰亂影響的地區，進行難民兒童教育、兒童心靈關顧、糧食援助、營養健康等服務工作，陪伴摩蘇爾及其他城市的兒童與家庭度過重建之路。

支持人道救援工作 幫助遭受戰亂暴力對待的兒童重獲平安

多年來，世界展望會在最脆弱與遭遇戰火衝突的地區展開救援，幫助許多最弱勢、遭受各種形式暴力對待的兒童重獲平安；然而至今仍有超過3,280萬兒童因衝突、迫害而無法享有安穩的生活。台灣世界展望會呼籲各界一同關注受戰亂影響兒童的生存困境，在國際和平日這天，支持世界展望會在伊拉克、南蘇丹、敘利亞等國家展開的人道救援工作，致力終止任何對兒童的暴力行為，並陪伴兒童撫平心靈創傷，協助家庭邁向重建，一步步找回對未來的盼望。