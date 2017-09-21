墨國地震至少225人死 台僑王家妤獲救送醫

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）墨西哥昨（20）日發生7.1強震，造成慘重傷亡，為30多年來之最。傳有5名台僑受困瓦礫堆中。貿協今（21）日表示，受困台僑王家妤已經獲救並送往醫院就醫，其他受困台商仍在持續搜救中。



芮氏規模7.1的強震昨天重創墨西哥首都墨西哥城，中小企業商家匯聚的城東舊城區許多高齡建築，禁不住強震的劇烈拉扯而倒塌。



當地有棟大面積3層樓建築，台商陳博文的辦公室也在其中，地震發生時，陳博文的姨妹金珮如、姨妹的女兒黃嫻鈺、台籍員工王家妤和賴映遐，以及經營電腦生意的台商林家慶都來不及逃離，而受困於瓦礫堆中。



中華民國對外貿易發展協會墨西哥台灣貿易中心今天發布新聞訊息表示，王家妤已獲救並送往醫院就醫，她在獲救當下一直告訴救災人員說自己是Carolina Wang，並由她女兒的墨籍老師也是救難人員陪同前往醫院。



貿協說，王家妤的先生在現場的封鎖線外等待時，聽到妻子獲救好消息時，周遭群眾都為他高興。



此外，這次震災發生，貿協墨西哥台灣貿易中心人員和辦公室都平安無事。



貿協並表示，我國代表處除昨天事發後即派兩位同仁前往現場關心協助，目前還在黃金72小時搶救時間內，根本不允許大型機具進場挖掘，但中國大陸大使館卻對外謊稱有大型機具挖掘，表示中國大陸大使館有派人赴現場關心。事實上我國代表處昨天在現場同仁根本未見到中國大陸大使館人員出現，有關報載中國大陸發布消息，為子虛烏有。

墨西哥昨天發生7.1強震，造成慘重傷亡，為30多年來之最，救難人員昨夜起到今天在一堆堆的磚石瓦礫廢墟中翻找挖掘，搜尋生還者，確認的死亡人數據悉已攀增到至少225人。



墨西哥民防局局長普恩特（Luis Felipe Puente）在推文中說，首都墨西哥市有94人喪生，莫瑞洛斯州（Morelos）有71人喪命，中部普艾布拉州（Puebla）有43死，墨西哥州（Mexico）有12死，格瑞羅州（Guerrero）有4死，南部瓦哈卡州（Oaxaca）則有1 死。

