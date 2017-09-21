宏達電與Google聯姻　宏達電330億售Google Pixel手機部門

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）宏達電周四上午10時，於證交所舉行記者會，宣布出售打造Google Pixel手機團隊，交易金額11億美元，約台幣330億，低於外傳的20億美元。

在證交所記者會上，財務長沈道邦說明董事會決議通過簽訂一項重要合作協議，據此Google將延攬宏達電內打造Google Pixel手機團隊（原ODM部門）員工，宏達電也將智慧財產權非專屬授權Google使用。此次交易，宏達電將獲得11億美元交易償金，預計2018年完成。

沈道邦表示，這次11億美元交易主要是包括：專利授權、研發團隊等，這也透露宏達電智慧財產權價值被Google認可。沈道邦表示，此交易自有品牌不變，已經在研發下一代旗艦款。

至於宏達電與蘋果簽署的10年專利權一事，沈道邦表示，簽有保密合約，不方便對外說明。

蘋果報導，宏達電將出售的消息，從8月底在市場甚囂塵上，有別於先前外電傳出VR部門是出售或併購的重點。據了解，智慧型手機研發團隊才是宏達電與Google談判的焦點，談判在9月初時便已經進入最後階段。

知情人士稍早透露給蘋果日報，Google早已進駐宏達電新店總部，原宏達電約百名的Google Pixel研發工程師將劃分至Google團隊，Google傳已進駐宏達電新店總部辦公室，已經設有Google Team專區。「hTC」品牌仍會並存。

宏達電另於同日中午12點在宏達電新店總部，舉行記者會，董事長暨執行長王雪紅將親自與會。