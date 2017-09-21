晶華酒店四樓宴會廳改裝面市 邀「太子油飯」與「LINE NOW」跨界合作

經過一個多月的整修與改裝工程，位於晶華酒店四樓的宴飲空間已於今日(9月20日)正式完工，設計師以「旅人的家」為概念，重新規劃並詮釋這將近350坪的多功能宴飲場地，配合「家」的設計風格，晶華酒店也趁勢推出一系列「家‧宴」專案，搶攻婚禮、彌月、以及年底的親友聚會商機。 首波吸睛的重點是放在與彌月油飯專家 — 太子油飯聯手創作的「黃金干貝」與「廣式臘味」油飯禮盒，以及與LINE NOW 跨界合作推出獨一無二客制化婚禮貼圖服務 ，即日起選擇晶華酒店舉辦宴席的貴賓，在盡情享受舒適氣派的空間時、也能加購現代科技融合著經典傳統的多項服務。

重裝完工的四樓宴飲空間可以容納至多50桌的宴席、500人以上的會議，步入會場，映入眼簾的是精緻細膩的家飾擺設，在專業影音設備和燈光設計的襯托之下，溫馨舒適中也展現著不凡的貴氣，設計師精心挑選的手工琉璃更透過閃耀的光影讓場地完美呈現五星質感！全新的空間配置特別規劃出一間兼具新娘房功能的接待室，其中有沙發區與餐檯空間，讓人宛如在自己家裡一般的接待即將到來的親友，其他的宴飲空間則是可以根據主題進行佈置與變化，滿足各式宴席、餐會與活動的需求。

晶華酒店配合全新場地所推出的一系列「家‧宴」專案，是以打造BLISS—幸福人生為出發點，從婚宴這一場大型的家宴開始、照顧這對新人日後所有的宴客所需，晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「每年有超過700對的新人在晶華酒店完婚，他們接下來的宴飲活動可能就是分享生兒育女喜悅的彌月派對，晶華除了推出彌月宴會專案之外，也很榮幸的可以和太子油飯合作，以五星主廚的配料搭配經典不敗的油飯，推出包裝雅致貴氣的禮盒。」

「Regent Taipei x太子油飯」彌月禮盒共計有兩款選項，「黃金干貝」是在香Q晶亮的油飯上鋪滿酥炸成金黃色的鮮甜干貝絲和鹹香櫻花蝦、打造出層次豐富的口感以及鮮香獨特的美味；另一款「廣式臘味」則是集合主廚手工製作的臘腸與肝腸，以紮實的多元肉香與噴香糯米飯搭出精彩的好滋味。根據接訂的狀況，晶華主廚團隊將每日製作炒料、第一時間由太子油飯進行組裝並出貨，熱騰騰的傳遞為人父母的喜悅！

搶攻彌月市場並提供新人一條龍服務之外，晶華酒店也希望為貴賓的各式派對助興、增加美好的回憶以及滿意度，此次便與LINE NOW合作推出客製化派對貼圖下載活動專案，新人或是派對主角可以依照模組、自行設計8種能夠加上自己照片或是專屬個性化文字的貼圖，在派對或是婚宴的場域內開放賓客們下載，送給前來與會的親朋好友們獨一無二、世界無雙的永恆紀念好禮！9月底前，晶華將開放20組給舉辦婚禮的新人們搶先試用，之後，新人或派對主人則可以16,800元(原價28,000元)的價格加購此項服務。

「Regent Taipei x太子油飯」彌月禮盒即日起開放訂購(9月28日起開始供貨)，請於三天前預定 (例假日除外) ，詳細訂購服務請洽專線(02)2523-8000轉宴會事業部，「黃金干貝」禮盒價格420元、「廣式臘味」禮盒價格380元、「雞腿紅蛋」禮盒價格180元。另提供組合優惠價，「黃金干貝絲+雞腿紅蛋」570元、「廣式臘味拼+雞腿紅蛋」530元。凡於台北晶華酒店訂購筵席，包含婚宴、彌月專案…等，即可享有加購「Regent Taipei x太子油飯」彌月禮盒95折優惠。