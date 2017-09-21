美福917婚饗日 陳春銅董事長偕妻再步紅毯

台北美福讓唯美的婚禮不再只是年輕人的專利，牽手共度數十年的夫妻也可以擁有浪漫的結婚紀念！ 9月17日台北美福舉辦了首場婚禮體驗活動，同時也是一場結婚超過40年的紀念婚禮。有別於一般婚禮體驗日，本次邀請飯店榮譽董事長陳春銅與夫人擔任婚禮新人，並拍攝微電影「35萬小時」第一話，活動當日透過專業的影音設備轉播給現場的賓客。陳春銅董事長於致詞中表示「美福的專業服務及設備，為新人們或是結婚多年的夫妻圓夢，創造更多的美好回憶。」此外，活動當日也是即將上映的微電影第二話。除了擬真般的婚禮，現場邀請多位凱渥專業模特兒身著香檳蕾絲訂製婚紗走秀，多款精緻婚紗吸引現場目光。好事將近的準新人們，或想有個不一樣的結婚紀念的夫妻，台北美福大飯店推出 「永恆美鑽」結婚周年紀念 等精選婚宴專案，於 9月17日起一週內完成預訂 ，精緻婚宴伴手禮、國際知名保養品牌La Mer海洋拉娜緊緻療程等 好禮貼心三重送。

陳春銅，為良茂建設董事長，白手起家，縱橫房地產30餘年，目前同時兼任台北美福大飯店榮譽董事長，為了經營耗時6年斥資百億的台北美福大飯店，陳春銅特地從信義區搬到飯店旁，藉由每日的巡視熟悉飯店產業的運轉，志向發揚台北美福大飯店成為台北地區首屈一指的頂級國際觀光飯店。平日篤信佛教的陳董事長，喜歡與夫人一同從事慈善事業以及回饋社會，至今已資助本土藝術家30餘年，他們的好感情眾所皆知，9月17日特別受邀擔任本次「愛在飛舞．串起幸福」婚饗日活動的新人，現場百位賓客與會見證兩人的浪漫故事，藉此重溫二人年輕時婚禮的甜蜜回憶。

微風徐徐，入秋溫和的陽光灑落在游泳池畔，歡笑聲充斥著全場，有別以往的證婚典禮，特別於「愛在飛舞．串起幸福」婚饗日當天，台北美福大飯店將首次舉辦池畔證婚，提供未來消費者更多元的婚宴場合選擇。池底鑲嵌藍白相間玻璃馬克瓷磚，遠眺劍南山景，池畔邊雄偉羅馬柱聳立，並架有台北市飯店首創的露天大型屏幕，觀賞新人精心準備的成長故事或愛情影片，其浪漫氛圍與眾人共享。如不盡興，婚後派對還可前往至Cocoon池畔酒吧與親朋好友小酌一番，享受甜蜜微醺的浪漫夜。

佔地300餘坪的宴會廳位於台北美福大飯店二樓，全區無樑柱的豪華氣派映入眼簾，「愛在飛舞．串起幸福」917婚響日現場擺設有中式與西式婚宴桌型，不論是風華再現的中式擺設，或者是新穎現代的西式佈置，均交由專業的美福婚宴團隊替您精心打理，精緻菜色與手工冰雕氣派展示。 平日婚宴專案，每桌NT$26,800+10%起，訂席滿30(含)桌以上，加價NT$36,000+10%即可享有戶外池畔證婚專案。

“La Mer海洋拉娜是國際知名的保養美容品牌，獨特的保濕能量令肌膚浸注飽滿潤澤，給予每一寸肌膚極致的寵愛享受。台北美福大飯店為了寵愛即將步入禮堂的美麗新娘，凡是於917婚饗日當周內訂購台北美福大飯店婚宴專案的前10名準新娘，每一位均有機會獲得由La Mer海洋拉娜贊助提供的經典保濕緊緻療程乙次，單次療程75分鐘，每套價值NT$3,500。

​華麗的水晶吊燈高掛於7公尺挑高的天花板上，搭配360度環景連動螢幕及全球知名音響品牌BOSE，宴會廳搖身一變形成最佳的伸展台。「香檳蕾絲訂製婚紗」以香檳形容沉浸於愛情中的甜美陶醉，修身剪裁搭配輕飄紗裙為婚紗注入了柔美綺想，將蕾絲優雅完美地詮釋。此次台北美福大飯店特別與香檳蕾絲訂製婚紗合作，選用6名專業模特兒在浪漫氛圍濃厚的高雅空間中，展開一場奢華亮麗的婚紗走秀。