英智庫：IS作戰外籍人士母國　歐洲英居冠

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）為了獲取更多的聖戰士，伊斯蘭國過去幾年一改外界對激進伊斯蘭組織的刻板印象，利用各式網路及社群平台進行宣傳，藉此招募全世界的人。近日有研究發現，有幾個國家的人民特別會受到該類宣傳吸引。

英國智庫〈政策交流〉(Policy Exchange)新的研究顯示，全球前五大替伊斯蘭國(ISIS)作戰的外籍人士中，英國以第五排在土耳其、美國、沙烏地阿拉伯和伊拉克後，在歐洲國家中則排行第一。

研究隨機抽樣2001名英國成年人後發現，面對本土層出不窮的恐攻，英國有超過74%的群眾，很有可能會支持政府將「持續在網路上吸收極端主義資訊」的行為視為犯罪行為。

現階段，英國政府已經要求臉書、谷歌等網路公司加緊審查網路上這類的文章，不過這樣的做法仍嫌太過消極，前美軍將領David Petraeus指出，上週發生在英國地鐵的爆炸案顯示出，對於這類威脅的防制辦法仍遠不足夠。

根據現下的英國反恐法，只有「協助執行恐怖攻擊」才是犯罪行為，〈政策交流〉的報告建議英國政府將包括「持續持有宣傳文宣」、「持續吸收恐怖主義資訊」等「鼓勵、支持恐怖主義」的相關行為，全部歸類為犯罪行為，不過意外接觸到這類宣傳者，則不在此限。

研究發現，伊斯蘭國每天藉由各類管道，在網路平台上發布超過100則的文章、影片、新聞；儘管過去一年內伊斯蘭國的勢力不斷敗退，這些內容也未曾停頓，在許多網路共享空間、加密平台，甚至是臉書、推特、谷歌等社群媒體上都可以發現伊斯蘭國宣傳機器的蹤跡。

網路巨頭們已經在各國政府的要求下，加緊掃蕩這類內容，以臉書來說，該公司特別開發了一個跨企業資料庫，用以蒐集、分析任何含有暴力極端主義內容的影片或圖片，推特則承諾，極端內容在他們的平台上，將不會有任何立足之地。

〈政策交流〉安全與極端主義部門的副負責人Martyn Frampton指出，英國政府長久以來專注在移除「單篇」、「單則」的內容，對於成群出擊的宣傳毫無幫助，英國內政大臣路德(Amber Rudd)則說，政府未來將督促網路公司確實封鎖這類內容，確保網路的開放空間不會對一般人的生活構成威脅。