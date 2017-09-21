國慶連假國道夜間不收費  雙鐵增疏運措施

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院相關人士今(21)天表示，行政院長賴清德拍板決定國慶4天連假期間，國道夜間將不收費，不收費時段可能為凌晨0時到5時，或凌晨0時到6時。

相關人士表示，賴清德考量交通疏運需求，為方便民眾返鄉，決定國慶4天連假期間，國道夜間將不收費；至於不收費時段可能為凌晨0時到5時，或凌晨0時到6時。預計22日定案後由交通部對外說明。

今(2017)年國慶連假從10月7日到10日共4天，加上10月4日是中秋節，預估將出現不少返鄉人潮和車潮，交通部原考量夜間駕駛較為危險，加上之前阿羅哈客運夜間發生重大車禍，擬研議夜間要收費、白天離峰時段打折。

但當時交通部長賀陳旦表示該案仍須全盤考量後才能定案；賴清德考量交通疏運需求，為方便民眾返鄉，最後敲定國慶日四天連假仍將推出國道夜間免收費方案。



至於大眾運輸方面，台灣高鐵原本提供10月3日到11日共194 列加班車，但預購量實在太踴躍，日前決定再加開10班列車(南下6班、北上4班)，加開總數達204班，總計提供1400班次列車的旅運服務。



此外，配合9月30日(週六)調整為上班日，當天高鐵公司將於通勤時段，增開2班次列車，以服務旅客。



台灣高鐵提醒，連續假期人潮眾多，旅客最好預先訂位。疏運期間各車次均維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡（均需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。

台鐵方面，雖然今年中秋節只有1天假期，台鐵仍將10月3日至5日訂為中秋疏運期間，共計加開33列次。而國慶連假疏運期間為10月6日至11日，共加開267列次，從本週五22日凌晨0時開放訂票。