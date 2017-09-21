台北富邦銀行「淡水分行」9/20歡慶開幕

台北富邦銀行於新北市淡海新市鎮新設第76家新一代數位分行-「淡水分行」，今日(20日)歡慶開幕。11/30前，來淡水分行與財神公仔拍照並打卡上傳Facebook，就有機會獲得限量發財水乙瓶(限量300瓶)，歡迎在地居民到北富銀淡水分行一遊，體驗最便利的數位金融服務，還有機會拿發財水討個好彩頭！

北富銀表示，根據新北市民政局人口統計資料，淡水區是2016年新北市人口增加最多的地方(全年新增3,544人)；另淡海新市鎮特定區發展計畫第一期的人口規模總數就達13萬人，顯見淡海新市鎮具備高度成長潛力，且淡海輕軌預計於2018年底完工，未來人口及商業發展潛力可期。因此，北富銀特別選在淡水區市民聯合服務中心附近的商業區新設「淡水分行」，提供淡水居民優質便利的金融在地服務。

北富銀表示，淡水分行自8月中旬開始營運，一個多月以來客戶絡繹不絕，每日皆有數十位民眾來行申請開戶。而營業大廳設置的「數位服務專區」，也大受客戶歡迎，來行民眾可先使用數位服務專區的手機及平板電腦，自行輸入開戶資料，省去排隊及作業時間；有資金需求的客戶也可先利用這些設備進行線上申貸，最快1天之內即可核貸，是客戶們的最佳小幫手。此外新一代數位分行明亮的營業大廳與流暢的動線安排，也讓客戶享有舒適優質的金融體驗。

為慶祝淡水分行開幕，11/30前北富銀提供限量專屬優惠，第一重：新戶來行享有限量開戶禮-富邦財神便條紙；第二重：打卡禮-與分行大廳財神公仔拍照並打卡上傳FB，有機會獲得發財水(限量300瓶，送完為止)；第三重：全新理財會員可獲得限量的Brita濾水壺或財神存錢筒；此外，臨櫃交易還有美元/歐元換匯、外幣定存、基金申購手續費優惠等，多重好康優惠，淡水民眾要好好把握！

台北富邦銀行淡水分行位在新北市淡水區中山北路二段223號，相關北富銀最新消息，請查詢:https://www.fubon.com/banking