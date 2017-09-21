9月感恩敬師月 新北就是愛老師

為表揚奉獻教育多年的績優教師、特教與教保人員， 新北市政府於20日舉辦「2017年度資深優良教師暨優良特 教及教保服務人員表揚大會」，共217位教師到場接受表揚，市長 朱立倫特地出席頒獎嘉勉，並對在場的老師獻上最誠摯的敬意。

朱立倫市長指出，教育是造就「人」的事業， 因為有長期在教育現場奉獻的老師們，才能成就我們每一個孩子。 學非一蹴可及，感謝新北教師們一直以來的努力，在這屬於老師的日 子裡，向默默耕耘、誨人不倦的教師們喝采及感謝。

今日鶯歌國小「麗的薩克斯風樂團」 以優美歌曲獻給受表揚的老師們，而本(2017)年度獲獎者計有資 深優良教師1748位(服務屆滿40年12位、30年256位、 20年869位、10年611位)、優良特教人員18位、 資深及績優教保人員67位，總計1833人。

來自秀山國小服務40年的王菊生老師代表資深優良教師致詞， 分享她早年擔任老師辛苦難忘的經驗，也與大家共勉， 無論擔任任何職位，只要秉持「全力付出就是收穫的理念」， 就能持續在教育崗位上發光發熱。 優良特教人員代表新店區文山國中魏秀芬老師表示，奉獻特教工作2 3年來，深深體悟到「老師是為學生而設，學生是來造就老師的」， 只要以學生為中心，用開放的心來面對生命的差異性，就能讓更多生 命越來越美好。教保服務人員代表蘆洲國小附設幼兒園陳奕君老師也 分享從初任教師迄今難忘的教學經驗，無論在任何地方任教， 始終秉持對教育的熱愛，今年度也與大家共勉， 讓身心靈腦都處於最佳狀態，才能持續嘗試不同的學習與挑戰， 幫助更多孩子。

局長林奕華表示，今年為表達對教師在教學現場辛勞的肯定與鼓勵， 特地推出的「新北就是愛老師」FB大頭貼， 現場更提供實體拍照框，歡迎大家入框合影， 一起換大頭貼響應敬師月「新北就是愛老師」的感恩活動。 同時也拍攝「老師的考試」敬師影片、辦理未婚教師聯誼活動、 媒合許多企業及市府優惠，期盼傳達我們對老師的感謝， 一起為新北教育努力。