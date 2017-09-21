新北創客季 綠能創新GO

新北市首創技職創客跨國觀摩交流平台，培養學生「 發展自我」、「精熟技能」及「連結社會與環境」之能力。20日在新北高工辦理「新北市2017年國際青年「GO． 創新」專案設計與製作論壇」， 新北市長朱立倫親自出席見證開幕典禮，並鼓勵將創客精神與教育、 產業結合，創造未來無限可能。

本次活動邀請德國、澳大利亞、芬蘭、日本及我國師生計70人參與 ，自2017年9月18日開始至2017年9月27日止為期10日， 20日學生針對綠色環保(Green Oriented；簡稱GO）主題進行專案發表。另特別邀請台灣 電動車產業市佔率最高睿能Gogoro全球行銷副總DiDi Bethurum進行大會演講， 暢談該企業於創新科技產品的設計、生產、銷售與服務， 以及綠能生活的解決方案， 提供與會者對於綠色導向未來創新之思考方向。

本次論壇發表計有13篇， 本市學生充分應用創客提供媒材進行相關主題發想，如新北高工、 瑞芳高工及泰山高中，皆運用3D列印、雷射切割等進行主題研究， 其中瑞芳高工學生設計之「無電彈力STS輔助裝置」， 關注未來高齡化社會下年長者從「坐姿(sit)到(to)站姿( stand)」輔助裝置設計；此外，穀保家商學生有感於臺灣「 剩食問題」，在惜食概念下設計「續食你我他APP」， 讓剩食透過平臺流通到需要之機構或中低收入戶。 澳洲學生針對開發中國家飲用水問題，設計水過濾腳踏車( Water Filtration Bike)將水從汙水中過濾導入清水池； 芬蘭學生聚焦體育與健康問題，設計「Sports Vite APP」可即時顯示目前的運動區域、比賽，並進行同伴邀約， 一同感受運動後的愉悅感。

朱立倫市長表示，創客從教育到產業的推動， 可透過教育紮根鼓勵學生創客，並利用社群機制， 讓創客同好技術交流，產生創意火花。 研發與創新精神更能透過投資與產業媒合產生新創事業， 今日各國師生齊聚新北針對綠色環保議題進行的交流就如同「Mak er to Maker」，這些議題都有機會商品化，也期待朝「Maker to Maket」邁進，讓未來世界更為美好。

本次活動為新北創客季系列活動，為期10日，5國師生除專案設計 與製作論壇發表外；另將於9月21日結合國家防災月活動進行共同 創作，以「橋樑結構創意設計實作與房屋結構設計實作」 進行交流競賽，體驗地震與房屋結構設計之關聯性；並於9月22日 進行教師教學研討會， 共同探討各國在創意課程設計的具體模式與方法。