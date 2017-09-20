死亡率超越結直腸癌 肺癌儼然成為新國病

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）依據衛生福利部統計，2016年台灣有9,372人死於肺癌，占所有死亡人數的5.4％，死亡率除了超過男性發生率最高的結直腸癌，及女性發生率最高的乳癌總和之外，死亡人數更首度比「國病」肝癌死亡人數高出逾千人，可見肺癌有變成「新國病」的趨勢。

新光醫院健康管理部主任高尚志醫師說，歐美國家的肺癌患者主因是吸菸，但在台灣的肺癌患者，卻以非吸菸者居多，而且有逐年增加及年輕化的趨勢。肺癌早期症狀不明顯，腫瘤若未壓迫到神經、阻塞氣管，甚至不會感到異狀。因此，定期健檢是不可少的，特別是有家族史、吸菸習慣者。目前使用低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，可有效幫助沒有吸菸的民眾，在無特殊徵狀時早期發現肺癌並進行治療，第一期肺癌篩檢率達8成5。

高尚志醫師表示，超過 1公分的癌細胞轉移機率大為提高，除了壓迫局部組織外，且會快速擴散惡化，甚至轉移導致患者死亡。若能在腫瘤初期(小於1公分以內)就切除，五年存活率高達90%以上，目前一般的胸部X光常常無法發現一公分以內的肺部腫瘤，經由高階影像的精密檢查，才能夠有效提升疾病的準確率及篩檢率。

許多患者經常聽到醫師告知罹患癌症時，就彷彿被宣判死刑一般，高尚志醫師提醒，『早期發現、早期治療』是預防疾病的不二法門，治療痊癒的機會就會提高，加上目前基因檢測技術不斷提升，幫助患者更精準用藥，提高癌症的治療效果。