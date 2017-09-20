鍛練「咀嚼力」避免疾病找上門

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）老年人咀嚼功能退化，大多挑軟質食物吃，長期下來不僅營養不均衡，更可能引發口乾症、牙周炎等問題。醫師提醒，身體機能只要不使用就會變差，導致肌肉無力、鬆垮或陷入退化狀態，特別是口腔若缺少咀嚼運動，將造成營養攝取不足、肌肉無力、甚至影響智力，也無法刺激唾液維護口腔健康。

台北陽光牙醫診所院長黃明裕醫師提醒：「人類的身體機能只要不用就會變差，長時間累積下來恐引發『廢用症候群』導致肌肉減少、無力，而廢用症候群也會發生在咀嚼上。咀嚼是看似簡單的行為，但卻可以有效預防疾病如齲齒、口乾症、牙周炎等。良好的咀嚼力不但可以增強營養攝取，提高行動力及生活機能，對銀髮族來說還可增強社會參與，預防失智。因此，除了維護口腔清潔及口腔機能，平時還可以搭配咀嚼無糖口香糖幫助日常口腔保健，讓你有一口好牙！」

黃明裕醫師補充：「其實日常口腔保健十分簡單，養成正確的潔牙習慣是不可替代的關鍵基礎，在臨床上常發現有些患者認為自己很認真刷牙，但因為用錯方法，導致口腔大小問題不斷。所以要提醒大家，刷牙務必要掌握『力量輕』、『速度慢』、『動作幅度小』三大秘訣，才不會傷害牙齒。在餐後不方便潔牙時，建議可以先咀嚼無糖口香糖輔助，幫助刺激唾液分泌，平衡口腔中酸性，減少口腔內的牙菌斑，有助於降低齲齒的發生率。」

台灣社會目前面臨「長照」、「高齡」等重要議題，黃明裕醫師特別針對銀髮族提醒：「高齡者因自然老化，會面臨行動不便、生活機能衰退、社會參與動機減少、口腔健康不佳、營養不良及失智等問題。因此高齡者保有咀嚼功能很重要，不僅可以增強營養攝取，提高行動力及生活機能，還能預防失智。對於高齡者的口腔照護除了清潔、定期檢查等，口腔運動也很重要，像是每口食物咀嚼三十下、健口操運動，都有幫助。民眾也可即早鍛鍊『咀嚼力』防老，為健康存老本！」

此外，不論長幼都應天天「愛牙四守則」，每半年進行一次口腔檢查，早晚使用含氟牙膏刷牙、每天使用牙線（棒），以及吃完、喝完嚼無糖口香糖或使用含氟漱口水，時時守護牙齒健康。」