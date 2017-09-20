墨西哥強震216人罹難 小學樓塌21學童死

墨西哥昨天發生規模7.1強震，今天一度傳出增至248人罹難，但後來下修為216人；強震來襲導致一所小學校舍坍塌，許多學童被壓在瓦礫堆下，其中至少已有21人喪生。

英國廣播公司（BBC）與法新社報導，這起強震再度喚起人們對32年前同一天那場強震的恐怖回憶。易受天災侵擾的墨西哥1985年9月19日發生歷來最致命強震，造成至少萬人喪命。

墨西哥民防局局長菲利佩（Luis Felipe Puente）透過推特表示，地震重創中部各州，今晨為止已知至少有216人罹難。他稍早曾表示死亡人數已增至248人，顯示情勢相當混亂。

最駭人的慘劇之一發生在墨西哥市南部的恩里克‧雷柏沙曼小學（Enrique Rebsamen elementary school ），3層校舍被夷為平地，導致學童和教師受困其中。

墨西哥海軍官員維加拉（Jose Luis Vergara）說，有21名孩童和5名成人罹難。維加拉負責協調投入救災的數以百計軍警、民間志工和搜救犬。

他說，另外還有30至40人受困在內，迄今已有11名學童獲救。

維加拉說，搜救人員發現瓦礫堆下有一名教師和一名學童活著，正試著救出他們。

然而，當前情勢相當危險。隨著時間進入深夜，救難人員持續展開搜救之際，部分斷垣殘壁開始塌落。

地方媒體報導，士兵利用一條管子向受困學童輸送氧氣。